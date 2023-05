En Ille-et-Vilaine, la Protection Civile assure 250 dispositifs par an

À l'occasion de la journée spéciale France Bleu consacrée aux sauveteurs , ce mardi 23 mai, Benjamin Chrétien, le vice-président de la Protection civile en Ille-et-Vilaine, est l'invité de France Bleu Armorique.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : C'est quoi la protection civile ? Qu'est-ce qui vous différencie des autres sauveteurs du quotidien ?

Benjamin Chrétien : La Protection civile est une association agréée de sécurité civile qui emploie essentiellement des bénévoles partout en France et dans chaque région et départements. Il y a trois axes principaux qui partent de la formation grand public et la formation de nos secouristes en interne, c'est pour la partie dispositifs prévisionnels de secours. Ensuite, on répond présent auprès des organisateurs qui nous sollicitent, ainsi que l'aide aux populations, comme cela a pu être le cas lors de la crise sanitaire de la Covid-19.

Vous intervenez sur quels types de manifestations et vous êtes amenés à y faire quoi ?

On intervient de la braderie de quartier jusqu'aux dispositifs de secours tels que les Vieilles Charrues. On peut être amené à venir en renfort de nos collègues bretons. Nous sommes très présents sur les festivals tels que le Roi Arthur. On est là pour prendre en charge les éventuelles victimes de malaise, de traumatismes qui peuvent survenir sur le festival. On est les premiers acteurs sur place.

Quelles sont les conditions pour être bénévole à la Protection civile ?

Le minimum, c'est d'avoir le PSC1 qui est une formation de sept heures accessible dès dix ans et qui permet d'intervenir sur les postes de secours, en premier lieu en tant qu'observateur, et par la suite passer des diplômes au niveau de l'association et évoluer au fur et à mesure des années. On est toujours à la recherche de bénévoles puisqu'on assure 250 dispositifs de secours dans l'année, ça demande du monde pour répondre présent.