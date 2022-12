EN IMAGE - Avant les vacances de Noël, les secours en montagne se préparent aux avalanches

Les vacances de Noël approchent et toutes nos stations savoyardes et haut-savoyardes ouvrent petit à petit . Dans ce contexte, le risque avalanche reste bien présent dans nos massifs. Un risque "marqué" de 3 sur 5 dans le Beaufortain, les Aravis et le Mont-Blanc . Depuis le début de la saison, l'ANENA - l'association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches - a enregistré six décès dans des avalanches.

Alors, les pisteurs de la Compagnie du Mont-Blanc et le PGHM de Chamonix se tiennent prêts. Ils ont participé ce jeudi à un exercice avalanche grandeur nature au Domaine du Tour.

Pisteurs de la Compagnie du Mont-Blanc, membres du PGHM de Chamonix mais aussi sapeurs-pompiers du Groupe montagne de Haute-Savoie, moniteurs ESF, guides. Bref, que des professionnels qui peuvent à un moment ou un autre participer à une opération de secours pour avalanche.

Tous les corps de métier de la montagne ont répondu à l'appel de la Chamoniarde pour cet exercice avalanche grandeur nature au Domaine du Tour. © Radio France - Julie Plouvier

C'est la Chamoniarde, cette association haut-savoyarde spécialisée dans la gestion des risques en montagne, qui comme chaque année organise un exercice avalanche. "On est en situation de stress quand on se retrouve dans une situation réelle et c'est logique. Alors, il faut qu'on passe en mode réflexe et le seul moyen de l'être, c'est l'entraînement", explique Sylvain, guide et formateur à la Chamoniarde.

Des ateliers puis un exercice grandeur nature

La matinée commence par des ateliers pour revoir les bases de recherche et de secours des victimes d'avalanches. Sylvain en dirige un sur les trois outils indispensables à avoir pour tout skieur en hors piste ou en ski de randonnée : DVA (détecteur de victimes d'avalanche), pelle et sonde.

Pendant deux bonnes heures, une dizaine d'inscrits écoute attentivement Sylvain réexpliquer les bases. Puis participent à une mise en situation : trois d'entre eux doivent sauver deux victimes d'avalanche (symbolisées par deux DVA ensevelis sous la neige). À chaque étape, tout le monde s'arrête et débriefe.

Le sondage est un moment important pour secourir une personne ensevelie sous une avalanche : c'est une grande tige d'environ 2 mètres 30 que l'on plonge dans la neige pour toucher la victime et ainsi la repérer. © Radio France - Julie Plouvier

C'est la première fois que Jeanne participe à ce type d'évènement. La future monitrice ESF passe son examen en mars prochain et elle souhaite compléter sa formation autour des risques et de la sécurité lors d'une avalanche. "Je suis donc là pour mes compétences professionnelles mais pas que, développe la jeune femme, je trouve que pour ma pratique loisir c'est aussi hyper important d'avoir ces connaissances, quand j'emmène mes copains ou ma famille, de savoir gérer dans ces situations".

L'occasion de coordonner tous les corps de métier

Cette matinée consacrée aux risques avalanches est un rendez-vous très populaire parmi les professionnels de la montagne. "Souvent on démarre la saison sur les chapeaux de roues donc venir un peu en amont pour réviser toutes les nouvelles techniques de secours, c'est important", confie Jeanne, pisteuse secouriste de la Compagnie du Mont-Blanc au domaine de la Flégère.

Il faut du monde pour mener à bien une opération de secours lors d'une avalanche de grande ampleur : c'est d'abord les pisteurs du domaine skiable qui interviennent puis le PGHM. Et tous les autres corps de métier présents sur site ou bien dans la vallée peuvent être amenés à intervenir. Alors, forcément il faut coordonner tous ces intervenants.

Sept mannequins ont été dissimulés dans la neige, faisant office de victime. © Radio France - Julie Plouvier

Pour ça rien de mieux qu'un exercice grandeur nature : sept mannequins sont enterrés dans une coulée de neige fictive. Chacune de ces fausses victimes est dans un état médical différent, certaines sont en arrêt cardiaque, d'autres en hypothermie. Pendant deux bonnes heures, l'opération de secours se déroule comme dans la réalité.

"Cet exercice est important", avance Sonia Popoff, présidente de la Chamoniarde, "et c'est pour ça qu'il doit se faire tous les ans, car c'est la répétition qui nous permet d'être prêt en cas d'avalanche". Bilan de l'exercice : "toutes les victimes ont été trouvées mais il reste encore des choses à améliorer", conclut Bertrand Host, lieutenant commandant du PGHM de Chamonix.

