EN IMAGE. Dernier coup de pelleteuse pour la tour Chabrier à Allonnes

C'était une tour de douze étages, abritant 160 logements. Vendredi 19 août au matin, il ne reste plus qu'une dernière colonne, déjà à moitié détruite. Le reste tombera durant la journée, sous les coups des pelleteuses. Voilà comment se terminé la vie de ce symbole de la ville d'Allonnes (Sarthe). Et nombreux sont ceux qui sont venus rendre un dernier hommage à la tour Chabrier.

à lire aussi Allonnes : les derniers habitants de l'immeuble Chabrier font leurs cartons avant sa démolition en 2022

"On jouait aux billes en bas du bâtiment"

A commencer par Jean-Luc, 71 ans. Il a vécu son enfance, de 1961 à 1970, dans la tour Chabrier. Des souvenirs, il en a donc plein à raconter : "Dans le temps, c'était une grande famille en fin de compte. On était tous amis. Les enfants, on se connaissait tous, on jouait en bas ensemble. On a des anecdotes qui aujourd'hui ne pourrait plus se refaire : aller jouer aux billes en bas du bâtiment, aujourd'hui ce n'est même plus concevable. On serait gênés par d'autres."

Jean-Luc raconte ses souvenirs d'enfance dans la tour Chabrier. Copier

Alors pour ce retraité, ce n'était pas concevable non plus de rater les dernières heures de la tour Chabrier. Il avait été le premier bâtiment de la "nouvelle ville" d'Allonnes, construit en 1961. Avec ses murs peints et ses fresques, c'était tout un symbole. Une nouvelle page se tourne, avec peut-être un petit pincement au cœur : "Au départ, ça m'a fait mal, c'est normal. Mais bon, je me suis fait à l'idée, il faut bien changer. Et c'est vrai que ces pavés de bâtiments étaient devenus obsolètes."

Reconstruire, mais moins haut

La tour Chabrier laissera bientôt la place à de nouvelles constructions. Le plan n'est pas encore arrêté, mais selon Claudine Lebatteux, adjointe au maire en charge de la compétence des travaux, cela sera moins haut : "On est plus à l'époque, je pense, des grandes hauteurs, et il est prévu des maisons. Après on verra l'évolution du dossier."

Des curieux sont venus voir la démolition, assez impressionnante, de cette tour de 12 étages. © Radio France - Agathe Legrand

Car si la population allonnaise n'est pas spécialement en expansion (seulement une centaine d'habitant en plus en l'espace de cinq ans selon l'INSEE), il a fallut reloger les habitants de la tour Chabrier. Et d'autres bâtiments sont également prévus à la déconstruction. "Il faudra certainement remonter certains bâtiments parce que on ne peut plus s'étendre sur les terres agricoles, donc il faudra voir autrement", poursuit l'élue.

En attendant de savoir quel projet poussera sur les restes de la tour Chabrier, les travaux et le nettoyage des gravats sont prévus jusqu'à la fin de septembre.