Près de 140 marches pour les libertés étaient prévues ce samedi 12 juin, partout en France. A Brest, ils étaient entre 580 et 700 au départ de la place de la Liberté, avant de marcher dans les rues du centre-ville.

EN IMAGES - Entre 580 et 700 personnes réunies à Brest contre la montée de l'extrême droite

La marche des libertés a réuni entre 580 et 700 participants à Brest.

"La haine, je la jette contre l'extrême droite", peut-on lire sur des pancartes lors de la marche des libertés à Brest (Finistère) ce samedi matin. Une mobilisation contre la montée de l'extrême droite, qui a ressemblé entre 580, selon la police, et 700 personnes, selon les syndicats. Les manifestants se sont donné rendez-vous place de la Liberté vers 11h, avant de marcher dans les rues du centre-ville et de se disperser vers 12h30.

Parmi les manifestants, les syndicats CGT, FSU, Solidaires et CNT, mais aussi l'association Visa, qui regroupe plusieurs organisations antifascistes notamment. "Les lois portées par le gouvernement sont en contradiction avec les libertés individuelles et collectives", s'insurge Pascale Picol, de la CGT Enseignement privé et de Visa. "Il faut continuer de faire entendre nos voix dans les manifestations", insiste Thibaut, un autre manifestant.

Les manifestants sont partis de la place de la Liberté pour une marche dans le centre-ville, en passant par la rue de Siam. © Radio France - Adeline Divoux

Certains s'inquiètent de la montée de l'extrême droite dans la région. Un récent sondage pour Ipsos et France 3 montre que les intentions de vote au premier tour des élections régionales en Bretagne se portent à 20 % vers le Rassemblement national et la liste de Gilles Pennelle. "C'est très très dangereux, ça peut même devenir très grave dans un an. C'est pour cela qu'on se mobilise, pour montrer aux gens que ce sont des idées rétrogrades", lance Cyril Frey, syndicaliste CGT Cheminot.

Plusieurs syndicats se sont réunis, comme la CNT. © Radio France - Adeline Divoux