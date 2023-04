EN IMAGE - La démolition de la résidence Uranus à Montpellier a commencé

La démolition de la résidence Uranus, quartier de la Mosson à Montpellier (Hérault), a démarré ce vendredi 31 mars 2023, pour devenir en 2025 le futur pôle éducatif des Halles. Mais avec cette résidence emblématique, c'est tout le quartier de la Mosson qui est amené à faire peau neuve explique le maire de Montpellier Michaël Delafosse, qui a donné le premier coup de pelle.

ⓘ Publicité

"On y est !", s'est réjoui l'élu. "Ça fait quinze ans qu'on parle de la rénovation de la Mosson. Nous y sommes." La résidence Uranus est une des premières étapes de la transformation du quartier, et Michaël Delafosse a averti qu'il y aurait beaucoup de travaux dans les années à venir. "Fin 2023, Uranus doit être terminé. Fin 2024, la tour d'Assas doit disparaître. Début septembre 2023 commenceront les travaux de rénovation du grand bassin de la piscine Neptune, pour une livraison courant 2025", a-t-il énuméré.

Le futur pôle éducatif des Halles qui doit remplacer la résidence Uranus.

Et on parle de déconstruction plutôt que la démolition, car l'ambition est de récupérer le maximum de matériau pour les réutiliser sur d'autres chantiers du quartier de la Mosson, comme les pierres de Castries. "Ce sont des pierres de parement qui ont des propriétés architecturales et structurelles de qualité, explique Dimitri Devèze, directeur de la production du bailleur HBM Habitat. On va pouvoir les réutiliser demain pour le groupe scolaire à venir." Sur les 750 mètres cubes de pierre brute présentes sur la résidence, le chef de chantier espérant récupérer un peu moins de la moitié.

Car cette pierre, c'est aussi l'identité de la Mosson. "Les pierres sont présentes à la Mosson sur beaucoup de barres d'immeubles, comme la barre de Neptune, l'îlot Saturne, l'îlot Uranus. L'identité architecturale du quartier va donc rester, puisqu'on va remettre des pierres sur le même foncier qu'on démolit, comme un clin d'œil aux barres d'immeubles d'avant", poursuit Dimitri Devèze.