Salomé et sa maman

Hérault, France

La cloche a sonnée ! Fini les vacances et bonjour l'école. Après de deux mois loins des salles de classes, 12 millions d'élèves français reprennent le chemin des écoles, collèges et lycées.

218.658 écoliers héraultais sont prêts pour retrouver les copains et aussi leurs instituteurs. Parmi eux il y aura ce matin Salomé, cette petite montpelliéraine a 3 ans cette année et elle va rentrer en petite section de maternelle ce lundi matin. Et sa maman Sophie est un peu émue.

"On se dit c'est passé très vite, elle était tout bébé et d'un coup ça y est en fait il s'est passé trois ans et c'est le grand jour" Sophie, maman de Salomé.

Pas de stress mais un peu d'impatience explique le papa : "C'est juste qu'on a envi que ça se passe bien avec leurs petits camarades de classes et voilà c'est tout". Sophie et Aurélien ont été visité l'école deux fois en juin et fin aout pour se rassurer pleinement. Ils ont vu la salle de classe, la cantine, les institutrices, indispensable pour les jeunes parents " c'est sympa aussi de mettre un visage sur la maitresse, la personne qui s'occupe de la cantine, ça permet d'être serein".

Du coté des fournitures une mauvaise surprise pour les parents : même en petite section il faut bien compter 200 euros tout compris pour la rentrée : cartable, crayons, gobelets, habits,... .

Vérification du cartable, des fournitures et du gouter et c'est parti. Salomé doit arriver à 8h30 pour rentrer à 8h45 dans la classe des oursons.