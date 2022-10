EN IMAGE - Un dimanche sportif avec le Run in Reims !

Ils étaient 11 500 coureurs à participer au Run in Reims, ce dimanche 16 octobre. Le coup de sifflet pour les marathoniens a retenti à 8h30 pétante, suivit de près par ceux qui couraient le semi-marathon. Les premiers devaient courir 42 kilomètres pour aller jusqu'aux vignes de Ludes et de Verzenay. Les deuxièmes avaient 21 kilomètres à parcourir dans la périphérie rémoise. Et c'est quelques heures après, dès 11h, que 7 000 personnes se sont réunis sur la ligne de départ, face à la cathédrale, pour courir les 10 kilomètres, la course la plus populaire de l'événement.

ⓘ Publicité

Le conseil n°1 d'un coureur : ne jamais partir trop vite ! © Radio France - Marie-Amélie Masson

Et tout le long du parcours, des spectateurs étaient aux barrières pour encourager les coureurs. Il y avait, évidemment, des proches mais aussi des personnes venus seulement soutenir les sportifs.

A l'hôtel de Ville de Reims, les premiers coureurs étaient encouragés par des cris et des applaudissements. © Radio France - Marie-Amélie Masson

Cet événement a mis toute la ville en effervescence. Les coureurs étaient très attendus à la ligne d'arrivée, près des Halles du Boulingrin.

Un grand supporter. © Radio France - Marie-Amélie Masson

Tous vont repartir avec une petite médaille pour leur rappeler, que peu importe le chrono, ils ont tous atteint leurs objectifs : finir leur course.

La remise des médailles était faite dès la fin de course. © Radio France - Marie-Amélie Masson

11 500 participants donc 11 500 médailles ! © Radio France - Marie-Amélie Masson

Le Podium

Pour le marathon, c'est Alexis Gathy, un Strasbourgeois, qui réalise son marathon à environ 2h35. Coralie Baudoux, de Suippes, quant à elle, remporte pour la troisième fois son marathon du Run in Reims. Antoine Rollet a terminé son semi-marathon en 1h08. Chez les femmes, c'est la Messine Chloé Reitz qui termine première. En 10 km, le rémois François Barrer bat le dernier record en le réalisant en 30 minutes ! Et Clara Pavlovic, tout juste âgée de 20 ans, le remporte une nouvelle fois, après l'année dernière. Egalement coureur, le maire de Reims, Arnaud Robinet, a également couru son semi.