EN IMAGE - Retour sur les commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale à Marseille

Au pied de la Porte d'Aix à Marseille, ce dimanche matin, s'est tenue la cérémonie du 8 mai. Cette cérémonie commémore le 77e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie au printemps 1945. Derrière les barrières, malgré la pluie, une petite centaine de personnes s'est rassemblée pour célébrer la fin de la guerre sur le sol européen.

La légion étrangère a interprété la Marseillaise ou le Chant des partisans notamment. © Radio France - Julie Gasco

De nombreux élus municipaux, départementaux et régionaux sont venus déposer des gerbes de fleurs sous l'Arc de Triomphe, la Marseillaise en toile de fond, interprétée par la légion étrangère.

Parmi eux, notamment, le maire de Marseille, Benoît Payan estime, en plein conflit en Ukraine, qu'aujourd'hui, les Français et les Provençaux, étaient "plus que jamais les gardiens de cette mémoire".

Christophe Mirmand, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a lu le discours de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Ce discours faisait lui aussi référence au conflit en Ukraine : "La guerre a lieu. Si proche et dramatique. Le visage de l'Europe en est changé. Rassemblés et fraternels, nous le savons. En ce 8 mai 2022, dans chaque ville et village de France, sur nos places, squares et jardins municipaux, devant nos monuments aux morts et mémoriaux, nous commémorons le 77ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe avec une singularité toute particulière, en écoutant les douloureux échos du temps."

Le préfet de Région, la préfète de police et de nombreux élus ont assisté à la cérémonie. © Radio France - Julie Gasco