EN IMAGES - 1 300 manifestants à Lure pour demander plus de moyens dans les services publics

Lure, capitale des services publics. C'est le mot d'ordre de ce week-end de mobilisation. Depuis vendredi et jusqu'à ce dimanche 14 mai, des centaines de personnes se sont rassemblées pour demander plus de moyens humains et financiers pour le secteur public. 1 300 personnes et 250 organisations nationales et locales ont participé ce samedi à une grande manifestation bon enfant dans les rues de la ville. "Des classes surchargées dans les établissements scolaires", "un manque de lits et de personnel dans les hôpitaux", "des délais incalculables pour faire ses papiers d'identité" : dans le cortège, toutes les luttes convergent.

"Au niveau de la santé, plus rien ne va", estime Christian, 84 ans. © Radio France - Emma Steven

Les manifestants demandent une meilleure répartition des richesses. Déguisé en guichetier, Geoffroy récupère les doléances des manifestants comme lui. Il estime que l'Etat doit se donner les moyens de financer les services publics. "Il faut aller dans les bonnes poches : celles de Véolia pour que l'eau devienne un service public dans toutes les communes, celles de Peugeot pour rendre les transports gratuits. Quand on voit leurs bénéfices, je pense que l'argent public existe", soutient-il.

Les manifestants ont déambuler dans les rues du centre-ville pendant plusieurs heure. © Radio France - Emma Steven

Des "guichets" ambulants permettent aux manifestants de faire entendre leur voix. © Radio France - Emma Steven

Enseignants, personnels de la santé, agents administratifs... tous dénoncent des conditions de travail qui se dégradent de plus en plus. En bout de chaîne, des usagers qui en subissent les conséquences. Et ca risque d'empirer : "si on ne garde pas les services publics, c'est une catastrophe : ceux qui n'ont pas d'argent n'ont que les services publics pour accéder à la Justice, à la santé et à l'éducation. Ce qui nous pend au nez, c'est une société extrêmement inégalitaire", craint ce médecin venu spécialement de Dordogne. "Mais il faut continuer à mobiliser", continue-t-il. Notamment chez les jeunes, quasiment absents de cette manifestation.