EN IMAGES - 10.000 manifestants contre la réforme des retraites à Dijon selon l'intersyndicale

Selon les syndicats, ils étaient près de 10.000 manifestants ce samedi 11 mars à Dijon, à défiler contre la réforme des retraites. La police de son côté, compte 3.500 personnes maximum. Un chiffre en baisse comparé à la dernière manifestation le mardi 7 mars , où près de 25.000 personnes s'étaient réunies dans la Cité des Ducs selon les syndicats, 11.000 d'après la police.

"On voit bien que le cortège s'est un peu vidé", confie Laurence, un peu déçue. La dijonnaise n'a manqué aucune manifestation mais elle craint qu'aujourd'hui ce ne soit plus la bonne méthode pour se faire entendre. "Même si on était des millions dans les rues de Dijon, Emmanuel Macron et son Gouvernement ne réagiraient pas. Je pense qu'il faut bloquer le pays maintenant." Un avis partagé par Serge, venu manifester avec sa femme Sandrine. "Il faudrait que tous les routiers nous rejoignent et bloquent les routes. Les usines aussi devraient se mettre à l'arrêt. Là, ça ferait réagir nos politiques."

Le cortège dijonnais ce samedi 11 mars, contre la réforme des retraites © Radio France - Charlotte Schuhmacher

A Montbard, où un rassemblement était organisé à 10h00 place Gambetta ce samedi 11 mars, les manifestants étaient aussi moins nombreux que le 7 mars. D'après les syndicats, ils étaient 600 ce samedi alors que la mobilisation du 7 mars avait rassemblé 2.000 personnes.

La manifestation dijonnaise en images

Les manifestants opposés à la réforme des retraites rue de la Liberté à Dijon ce samedi 11 mars © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Les manifestants contre la réforme des retraites à Dijon ce samedi 11 mars © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Aurélie Trouvé, députée LFI de la 9ème circonscription de la Seine-Saint-Denis, dans le cortège dijonnais ce samedi 11 mars aux côtés de la NUPES © Radio France - Charlotte Schuhmacher

La FSU a proposé une chorégraphie et une chanson destinée à Emmanuel Macron, vêtue du célèbre bleu de travail des Rosies © Radio France - Charlotte Schuhmacher