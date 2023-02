EN IMAGES - 13 000 manifestants à Dijon contre la réforme des retraites selon l'intersyndicale

La mobilisation dans la rue contre la réforme des retraites ne faiblit pas Côte-d'Or. La manifestation organisée ce samedi 11 février a rassemblé 13 000 personnes selon l'intersyndicale. Mardi dernier, lors de la précédente journée de contestation, il y avait eu le même nombre de manifestants , toujours selon les syndicats. Un cortège qui s'est déplacé dans une ambiance festive dans l'ensemble. En fin de mouvement, sur la place Wilson, quelques tensions ont néanmoins éclaté entre un petit nombre de personnes et la police, qui a lancé des grenades lacrymogènes pour les disperser. À Montbard, la mobilisation est stable également, le cortège de ce samedi comptait environ 1200 personnes.

ⓘ Publicité

Davantage d'enfants dans le cortège

Qui dit samedi et vacances, dit davantage de familles dans les rues. Des parents sont venus accompagnés de leurs enfants. "Je pense que c'est important pour elle qu'elle voit ce genre de mobilisation. Quand on a des choses à dire, et bien on sort dans la rue et on les dit, explique Bertrand. Elle a cinq ans, si ça se trouve, elle bossera jusqu'à 75 ans. Je pense que c'est maintenant qu'on acquiert une conscience, que de voir qu'on peut dire des choses." Même son de cloche du côté d'une autre manifestante, Magali. Elle insiste, "on leur montre tout ça, mais libre à eux de voir plus tard ce qu'ils en penseront."

Le samedi, c'est aussi l'occasion pour les professionnels de protester en dehors des jours travaillés. C'est le cas de Marc, il est Atsem dans une école maternelle. "Là, j'ai vu des collègues, mais il y a toujours le même problème, notamment pour les couples. Il y a le monsieur qui va être là pour représenter son entreprise ou son syndicat, explique-t-il. Mais souvent, mes collègues, ce sont des mamans et il faut garder les enfants parce que c'est toujours compliqué de les emmener en manif." Il rappelle qu'en semaine, un jour de grève, c'est un jour de salaire en moins. Sans cela, selon lui, il y aurait davantage de monde dans les rues.

La manifestation en images

Les manifestants ont à nouveau fait preuve d'imagination pour leurs pancartes. © Radio France - Dimitri Morgado

Les manifestants ont à nouveau fait preuve d'imagination pour leurs pancartes. © Radio France - Dimitri Morgado

Les manifestants ont à nouveau fait preuve d'imagination pour leurs pancartes. © Radio France - Dimitri Morgado

Les manifestants ont à nouveau fait preuve d'imagination pour leurs pancartes. © Radio France - Dimitri Morgado

Les manifestants ont à nouveau fait preuve d'imagination pour leurs pancartes. © Radio France - Dimitri Morgado

Les manifestants ont à nouveau fait preuve d'imagination pour leurs pancartes. © Radio France - Dimitri Morgado