EN IMAGES - 14 juillet : florilège de feux d'artifices en Loire-Atlantique et en Vendée

14 juillet oblige, de nombreux feux d'artifice ont eu lieu ce vendredi soir en Loire-Atlantique et en Vendée, notamment à Nantes, La Roche-sur-Yon, les Sables d'Olonne et le Croisic. Certaines villes ont préféré tirer leurs feux d'artifice dès le 13 juillet, comme Saint-Nazaire et Pontchâteau. Pour d'autres, il faut attendre ce samedi 15 juillet, notamment La Baule.

Malgré des vents violents à plus de 54 km/heures, le feu d'artifice de Saint-Brévin-les-Pins a été maintenu ce vendredi 14 juillet au soir. La carte complète des feux d'artifices est à retrouver ici .