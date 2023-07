EN IMAGES - 14 Juillet : Les militaires du 121ème régiment d'Infanterie ont défilé devant les Brivistes

Comme chaque année, la fête nationale du 14 juillet est un véritable spectacle pour les yeux, avec le traditionnel défilé militaire. Ce vendredi, les militaires du 121ème régiment d'Infanterie de Brive ont sorti leurs plus beaux costumes et leurs plus beaux blindés. Autour des barrières, énormément de monde a assisté aux festivités. "Ces gens-là, ils se battent pour un peu tout le monde et je leur tire mon chapeau" dit fièrement Sylvie.

"Je pense que le lien est très fort avec la population"

Edouard est venu avec ses petits-enfants, il leur a donné des drapeaux français. "Le 14 juillet, c'est la fête nationale" explique-t-il. "Alors qu'est ce qu'il y a comme couleur sur le drapeau ?" questionne le grand-père à sa petite-fille Margot. "Bleu, blanc, rouge", répond la petite-fille.

Le Lieutenant Colonel a salué toutes les troupes. © Radio France - Philippine Thibaudault

En face du régiment, Christiane et Myriam sont aux premières loges. Elles capturent ce moment avec leur téléphone. "On les voit aussi lors des journées portes ouvertes, ou quand ils font leur footing le matin dans les rues de Brive. C'est un régiment qui y est depuis très, très longtemps à Brive et je pense que le lien est très fort avec la population" avance Christiane.

8 personnes ont été décorées pour l'occasion. © Radio France - Philippine Thibaudault

"C'est un honneur de défiler pour les Brivistes"

Le régiment existe depuis 1907 précisément. C'est justement cet historique qui explique l'implantation de la caserne dans la ville de Brive. "On a eu beaucoup d'occasions de partager avec la population mais aussi avec la mairie, avec la préfecture à Tulle, mais également avec les dirigeants locaux" énumère le commandant en second du 126ᵉ régiment d'infanterie de Brive.

"C'est un honneur de faire cette cérémonie sur Brive, de défiler pour les Brivistes" conclue-t-il. Les Brivistes ont également assisté à la remise de médailles de trois militaires, un civil et quatre sapeurs-pompiers.