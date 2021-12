EN IMAGES. 150 manifestants marchent vers Jargeau pour s'opposer au projet de déviation

Ils ont déambulé ce dimanche après-midi sur le pont de Jargeau, contre le projet de déviation. 150 personnes mobilisées à l'appel du collectif La Loire Vivra, qui regroupe une vingtaine d'associations. Une manifestation à l'occasion de la neuvième journée mondiale de défense des sols. "C'est le volet écologique" de la lutte contre la déviation de Jargeau qui est mis en avant lors de cette manifestation, poursuit-elle.

La mobilisation commence par une prise de parole des représentants de plusieurs associations membres du collectif La Loire Vivra, devant la mairie de Saint-Denis-de-l'Hôtel, près d'Orléans. © Radio France - Cécile Da Costa

"On a choisi cette journée parce qu'on veut dénoncer l'artificialisation des sols, la bétonisation, avec des projets comme celui-ci", explique Catherine, coordinatrice dans le collectif. "Ce projet-là va détruire près de 70 hectares de terres agricoles en plus d'une quinzaine d'hectares de forêts." Line Boulonne, pédologue, s'est jointe à la mobilisation en cette journée spéciale. Cette spécialiste de l'étude des sols s'oppose au projet de déviation à cause de son impact sur les terres par lesquelles il passe. "Un sol bétonné, imperméabilisé, ne peut pas être restauré, il disparait", alerte-t-elle. "Le sol c'est un bien comme l'air, comme l'eau, c'est un bien commun dont l'humanité dépend."

Le collectif "à bas le béton", lancé par six mois et formé par plusieurs jeunes, défilait ce dimanche dans le cortège contre le projet de déviation de Jargeau. © Radio France - Cécile Da Costa

Il n'est pas trop tard pour faire abandonner ce projet - Catherine, collectif La Loire Vivra

Le départ était donné à 13 heures devant la mairie de Saint Denis de l'Hôtel, près d'Orléans, pour ensuite rejoindre le chantier du nouveau pont de Jargeau. Sur place, les travaux ont déjà commencé depuis la mi-novembre mais "il n'est pas trop tard pour faire abandonner ce projet", assure Catherine. "Ce n'est pas une manifestation de la dernière chance, parce que les recours juridiques n'ont pas encore été statués."

"On attend la décision de la justice, mais pendant ce temps-là, on construit déjà, c'est quand même scandaleux", s'indigne Christian Veillon, des Maisons paysannes du Loiret. "Ça me semble inconcevable de faire un projet comme ça, une déviation pour gagner trois minutes de route, surtout dans le Val de Loire, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO."

"Une source, une fleuve et tous ses affluents, nous sommes la Loire qui se défend", scandent alors les manifestants. Direction ensuite la commune de Jargeau, avec un passage très symbolique sur l'actuel pont et un arrêt en chanson, le temps d'entonner l'hymne des opposants à ce projet de déviation : "balance ton pont".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les terres agricoles au centre des préoccupations

Dans le cortège, plusieurs agriculteurs viennent aussi défendre leurs terres. "La terre c'est plus qu'un outil, c'est la base de tout : vous n'avez pas d'alimentation vous ne vivez pas. Vous ne pouvez pas vivre uniquement dans le béton", déclare Louis, propriétaire de terres à Jargeau Darvoy et Sandillon. "J'ai 20% de mes terres qui sont impactées par ce projet. Le pont atterri sur ma meilleure parcelle."

En tête de cortège, Louis mène la danse dans son tracteur. Sur ses roues, on peut lire "des légumes ou du béton ?". Il vient défendre ses terres, récemment acquises, dont 8 hectares sont impactés. © Radio France - Cécile Da Costa

"C'est une question de choix : on veut des routes pour livrer des petits cartons partout ou on veut des terres pour avoir du commerce local et des agriculteurs locaux ?", poursuit-il. "Il y a un département agricole qui disparait tous les sept ans, c'est trop", affirme Jean-Claude, agriculteur à la retraite. Pour lui, cette déviation ce n'est que le déplacement du problème de nuisances. "Une nouvelle route c'est une nouvelle nuisance. Si on se dit seulement que c'est mieux là-bas parce qu'il y a moins de monde c'est trop facile", explique-t-il. "Et à chaque fois on fait passer ça sur des terres en culture ou des bois, ce sont des terres qui ont été préservée, y a une raison c'est qu'il y a des gens qui travaillaient dessus."