C’est la plus célèbre et la plus ancienne des traditions religieuses de l’île, importée depuis le XVIe siècle par des moines franciscains. Le catenacciu se déroule, devant plusieurs milliers de personnes, le soir du vendredi Saint dans les rues de Sartène. Vêtu d’une aube rouge, cagoulé et pieds nus, le pénitent chuter trois fois, aidé par le pénitent blanc, représentant Simon de Cyrène, tandis que les huit pénitents noirs incarnent le tribunal juif du Sanhédrin mais aussi les compagnons de Jésus-Christ, Nicodème et Joseph d'Arimathie.

Lors de cette procession, le pénitent rouge arpente 1,8 kilomètre dans les ruelles de la cité de granit, en portant sur ses épaules une croix de bois de 33 kilos. Alourdi par 14 kilos de chaînes attachées à ses pieds, à trois reprises, à l’image du Christ, il doit chuter.

L'entrée des pénitents rouge, blanc et noirs au sein de l'église Sainte-Marie de Sartène. © Radio France - Paul Ortoli

Le porte-croix, dont l'identité n'est connue que du seul curé, le père Pierre Bertoni, a effectué une retraite de trois jours au sein du couvent Saint Côme et Saint Damien avant d'entamer son calvaire. Son nom est choisi par le prêtre parmi une liste de candidats demandant une grâce, voulant expier une faute ou désireux d'entamer une démarche spirituelle.

Le catenacciu, en rouge représentant Jésus-Christ est aidé par le pénitent blanc, Simon de Cyrène. © Radio France - Paul Ortoli

Gardiens de la mémoire, les 63 confrères de la compagnia del Santissimo Sacramento encadrent la cérémonie "entre tradition et modernité" selon le mot du prieur, François-Dominique de Peretti. Le miserere est entonné dès la sortie de l'église sainte Marie sur la place Porta. Mais les pas du pénitent rouge sont accompagnés d'une autre mélopée, le perdono mio dio, que reprend à l'envi la foule qui l'accompagne.

La procession a réuni près de 5000 personnes ce vendredi sur la place, des fidèles, mais aussi des touristes ou des personnes n'étant pas de confession catholique. Dans son prêche, Mgr Manzano a exhorté son auditoire à comprendre la dimension spirituelle de la cérémonie, qui n'est en rien un folklore selon lui.

A l'issue de la procession, Mgr Manzano a exhorté la foule à se saisir de la dimension spirituelle du Catenacciu © Radio France - Paul Ortoli

Ces cérémonies de la passion ont occupé la journée. Dans l'après-midi, le chemin de croix marquait le premier temps fort du vendredi saint en l’église Sainte-Marie de Sartène. Le père Bertoni et la compagnia del santissimo Sacramento se sont agenouillés 14 fois pour le nombre de stations, ces moments qui débutent au procès de Jesus-Christ et qui vont jusqu’à sa déposition dans le saint sépulcre. Puis avait lieu la cérémonie de la déposition.

La croix de bois portée par le pénitent pèse plus de 30 kilos © Radio France - Paul Ortoli

Le rituel est immuable à Sartène depuis cinq siècles.

Dès le premier jour de la semaine Pascale, la croix du Christ est recouverte, de même que tous les Saints © Radio France - Paul Ortoli

Cet autel, au coeur de l'église Sainte Marie de l'Assomption, représente le Saint-Sépulcre © Radio France - Paul Ortoli