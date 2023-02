En images : 200 personnes rassemblées à Poitiers en soutien aux Ukrainiens un an après le début de la guerre

Cela fait tout juste un an que la Russie a envahi l'Ukraine. De nombreux rassemblements ont eu lieu ce samedi 25 février 2023, partout en France, pour soutenir le peuple ukrainien. À Poitiers, vers 17h, place du maréchal Leclerc, près de 200 personnes se sont ainsi rassemblées devant l'hôtel de ville. La manifestation était organisée par l'association "Ukraine Libre ", crée dans la Vienne au début de la guerre.

Des drapeaux aux couleurs de l'Ukraine brandis par les manifestants place du Maréchal-Leclerc. © Radio France - Clémentine Louise

Dans la foule, beaucoup d'Ukrainiens, réfugiés dans le Poitou, brandissant des drapeaux jaune et bleu. Irina est pleine d'espoir. "On est persuadés que l'on va gagner. Mais à quel prix ? C'est autre chose. On a beaucoup souffert déjà. L'Ukraine est dévastée. C'est dur", confit la jeune femme.

L'hymne national ukrainien a résonné au cours du rassemblement. Plusieurs photos des villes détruites ont aussi été montrées : Kiev, Marioupol, Kherson, Irpin, Boutcha, Odessa, Bakhmout… autant de lieux ravagés par la guerre menée par la Russie sur le sol ukrainien.

Des Ukrainiens ont brandi des affiches montrant les dégâts des bombardements dans certaines villes d'Ukraine. © Radio France - Clémentine Louise

Dans la foule, les Poitevins étaient nombreux à afficher leur solidarité avec le peuple ukrainien. Comme Marie, habitante de Poitiers, très émue durant le rassemblement. "Cela fait déjà un an. On peine à le croire. On voit des familles arriver. Le conflit est à nos portes. Nous n'avons pas le droit de fermer les yeux."

Plusieurs bougies ont été déposées au sol en hommage aux victimes. © Radio France - Clémentine Louise.

À Niort, une centaine de personnes se sont réunies devant les Halles en fin de matinée, ce samedi 25 février.