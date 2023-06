EN IMAGES - 24 Heures du Mans : 2.000 voitures miniatures et des affiches vendues aux enchères

Plus de 500 lots ont été vendus aux enchères mardi 13 juin, dans les locaux de Thomas Enchères & Expertises, au Mans. Des voitures miniatures, des affiches originales, des programmes, des vêtements ou encore des drapeaux aux couleurs des 24 Heures , et pour les petites bourses, avec des prix à partir cinq euros.

ⓘ Publicité

Les prix ont augmenté "de 30% en deux ans"

La salle est un peu timide, mais le commissaire-priseur peut compter sur les enchères réalisées simultanément en ligne, et qui peuvent faire monter les prix. "Les prix ont augmenté de 30% en deux ans", regrette Eric, collectionneur depuis 30 ans, dont la plus belle pièce reste un billet datant de 1925. "Je l'ai trouvé chez mes parents par hasard, mon père vendait des programmes dans les années 1970. Quand malheureusement il est décédé, j'ai regardé chez moi et trouvé ce billet."

Julien Thomas, commisseur-priseur, a organisé et mené cette vente avec les enchères en ligne sous les yeux. © Radio France - Maxime Glorieux

Car il faut être vigilant si vous héritez d'une collection. "Des petits voitures qui valent en moyenne 20 euros, peuvent atteindre parfois dix fois le prix, explique Lionel Robert, expert-consultant. Le modèle vainqueur le plus recherché est celui de 1928." Il est possible ensuite de faire expertiser gratuitement ses trouvailles, avant de les proposer en salle des ventes. Cette vente aux enchères était organisée sur la base de la succession d'un passionné des 24 Heures.

À lire aussi EN IMAGES - 24 heures du Mans : 21 voitures en vente aux enchères

Si les enchères sont possibles en ligne, Eric continue de se déplacer dans les salles de vente pour éviter les arnaques. "Quand vous regardez une affiche de l'époque, le papier est fin et vous voyez à travers, alors qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus épais. Il y a des petits malins qui, avec une imprimante, arrivent à reproduire les affiches de l'époque mais on peut le sentir au toucher !". Parmi les pièces maitresses de cette vente, on retrouvait une affiche originale du film "Le Mans", sorti en 1971 avec Steve McQueen. La prochaine édition des 24 heures du Mans aura lieu les 15 et 16 juin 2024.

Les collectionneurs recherchent spécialement les reproductions miniatures des voitures des vainqueurs des 24 Heures du Mans. © Radio France - Maxime Glorieux

Des supports de communication des écuries étaient proposés aux enchères. © Radio France - Maxime Glorieux