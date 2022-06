EN IMAGES - 24 heures du Mans : grand bain de foule à la parade des pilotes

Ce vendredi 10 juin, Le Mans renoue avec la tradition de la parade des pilotes, à la veille du départ de la 90e édition des 24 heures. Après deux années blanches pour cause de crise sanitaire, la foule est au rendez-vous de cet énorme événement populaire.

C'est une immense fête ce vendredi 10 juin dans les rues du centre-ville du Mans : après deux ans d'absence pour cause de crise sanitaire, la grande parade des pilotes fait son retour et le public est au rendez-vous. Organisée depuis 1995 à la veille du départ des 24 heures du Mans, cette manifestation gratuite est un rendez-vous incontournable de la vie locale. Familles et mordus de sport automobile se retrouvent pour acclamer les 186 pilotes engagés dans la compétition, qui défilent à bord de voitures de collection.

Une foule immense

Chaque année, la parade attire entre 150 et 180 000 spectateurs dans les rues du Mans. Pour ce cru 2022 très attendu, les organisateurs espèrent jusqu'à 200 000 personnes. Chacun guette les stars de la course comme Sébastien Ogier, octuple champion du monde des rallyes mais novice au Mans, qui fait équipe avec deux jeunes prodiges, Charles Milesi et Lilou Wadoux.

Charles Milesi, Lilou Wadoux et Sébastien Ogier de l'équipe Richard Mille Racing profitent de la parade des pilotes avant les 24 heures du Mans © Radio France - Bertrand Hochet

Le public peut aussi approcher les pilotes de l'écurie Glickenhaus, engagée dans la catégorie reine Hypercar, et leur célèbre patron reconnaissable à son chapeau Jim Glickenhaus.

Le team Glickenhaus Racing avec Romain Dumas court dans la catégorie reine des Hypercars © Radio France - Bertrand Hochet

Parmi les "people" de cette 90e édition, il y aussi l'acteur Michael Fassbender, deux fois nommé aux Oscars, et connu entre autres pour son rôle de Magneto dans la saga X-Men. C'est sa première participation aux 24 heures du Mans et donc à la parade des pilotes.

Outre les photos et les autographes, le public est aussi friand des nombreux cadeaux publicitaires distribués tout au long du parcours.

A la parade des pilotes avant les 24 heures du Mans, les spectateurs essaient d'attraper les cadeaux publicitaires, comme sur la caravane du Tour de France © Radio France - Bertrand Hochet

Il faut avoir le bras long pour saisir les "goodies" de la parade des pilotes des 24 heures du Mans © Radio France - Bertrand Hochet

Pour profiter au mieux du spectacle, le "must" est d'avoir sa place en tribunes ou d'être invité chez des amis dont les balcons surplombent le parcours.

Les tribunes de la parade des pilotes des 24 heures du Mans sont bien garnies © Radio France - Bertrand Hochet

A la parade des pilotes des 24 heures du Mans, il y a du monde au balcon © Radio France - Lucie Amadieu

La fête est animée par de nombreux groupes de danseurs et musiciens.