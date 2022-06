EN IMAGES - 24 Heures du Mans : le retour du pesage et du public en centre-ville

Le pesage (vérifications techniques et administratives) des 24 Heures du Mans fait son retour place de la République, ce vendredi et ce samedi après deux années à huis-clos à cause du Covid. L'occasion pour le public d'approcher les voitures et les pilotes.

Les 24 Heures du Mans retrouvent leur format habituel. Après deux années à huis-clos, sur le circuit, pour cause de pandémie de Covid, le pesage fait son retour place de la République, ce vendredi 3 et ce samedi 4 juin. Cette étape protocolaire correspond aux vérifications techniques et administratives des 68 voitures engagées pour cette 90ème édition de la course, les 11 et 12 juin 2022.

Toutes les voitures engagées dans la courses se soumettent aux vérifications techniques sous l'œil du public. © Radio France - Bertrand Hochet

"Retrouver le pesage est un réel bonheur!"

Ce pesage est une occasion unique pour le public d'approcher au plus près les bolides et les 186 pilotes (dont six femmes et une soixantaine de rookies : personnes qui participent pour la première fois à la course). "Retrouver le pesage est un réel bonheur!", témoigne un spectateur.

INFO PRATIQUE : Le programme détaillé du pesage des 24H du Mans 2022

"On est proche des pilotes, on voit très bien les voitures!", s'enthousiasme un autre. "C'est un moment que je ne veux pas rater", affirme un jeune Sarthois. "Une mise en bouche avant la course, un apéritif", résume un habitué qui vit ses 43èmes 24 Heures du Mans.