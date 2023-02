EN IMAGES - 30 ans de la Twingo : ce Lexovien les transforme en voiture électrique

Minuscule, mais spacieuse, basique, mais innovante, la Renault Twingo fête ses trente ans cette année ! Véritable « icône populaire » de la marque Renault, cette petite voiture pas chère, pratique et colorée est une indémodable. Certains s'attachent à leur redonner une seconde vie. C'est ce que fait Sébastien Rolo, gérant et fondateur de Lormauto à Lisieux.

La Twingo... en mode électrique ! © Radio France - Louis Fontaine

Depuis 2021, la start-up lexovienne développe ses propres Twingo, en passant le véhicule du thermique à l'électrique, ce qu'on appelle le Rétrofit dans le milieu.

Le premier prototype de Sébastien Rolo. © Radio France - Louis Fontaine

Pourquoi la Twingo ?

Pour Sébastien Rollot, fonder son projet sur la Twingo, c'était une évidence : "Il y avait plein de véhicules éligibles à ce type de transformation, mais on n'a pas trouvé de véhicule plus représentatif de ce que devait être une voiture citadine que tout le monde connaît, avec une bouille qui n'a échappé à personne et qui restera dans l'histoire de l'automobile pour très longtemps".

Ce Lexovien évoque un autre argument de taille, la prise en main du véhicule : "La Twingo a cette image d'un véhicule qui se garent très facilement qui est extrêmement maniable", avant de se lancer dans cette histoire, il savait déjà qu'il ne prenait pas de risque en choisissant ce modèle, car la Twingo inspire confiance, "lors de notre présence au Mondial de l'Auto en octobre 2022, on a eu l'impression que la voiture en elle-même, rassurait le fait qu'elle soit transformée. C'est-à-dire comme c'est la Twingo, ça a l'air simple".

La Twingo électrique de Sébastine peut monter jusqu'à 130 km/h, avec 110 km d'autonomie. © Radio France - Louis Fontaine

Une action pour l'écologie

Avec actuellement 4 Twingo transformées, Sébastien Rolo espère les mettre en location d'ici à la fin du 1er semestre de 2023. Sébastien a déjà imaginé une fourchette de prix pour la location de ses voitures "entre 150 et 200 euros par mois, entretien compris".

Outre la dimension économique, il y a aussi une dimension écologique ! Avec l'arrivée des zones à faibles émissions, ces citadines électriques sont idéales pour des petits trajets du quotidien.

"Quand elles étaient thermiques et quand elles sont sorties, il y a des gens qui faisaient Paris-Marseille avec. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le but du jeu. L'objectif, c'est vraiment de dépenser le moins, d'avoir une solution économique et durable et responsable parce qu'il y a une responsabilité écologique dans le fait d'utiliser une de ces voitures transformées. Jeter une voiture, c'est fabriquer du déchet. Ne pas la jeter, c'est éviter d'avoir à retransformer ce qu'on ne jette pas. C'est-à-dire grosso modo 700 kilos de masse de la voiture à l'origine avec l'acier et le verre. Ce n'est pas la solution à tous les problèmes de mobilité, mais c'est une des solutions possibles".