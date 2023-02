EN IMAGES - 300 personnes réunies à Dijon après la découverte de caméras aux Tanneries et aux Lentillères

Symboliquement, les participants sont arrivés place du Bareuzai avec un masque sur le visage. Sur les pancartes, on pouvait lire : "contre l'espionnage et la surveillance des opposants politiques." A l'initiative de ce bal masqué pas comme les autres, les collectifs des Tanneries et des Lentillères. Le premier est un espace autogéré situé au sud de Dijon, l'autre un quartier libre. Ce que les manifestants dénoncent c'est la présence de caméras de vidéosurveillance découvertes à l'entrée de ces lieux de vie, en octobre 2022*. "A minima, les caméras étaient là depuis 2019",* confie Morgane, habitante du quartier des Lentillères.

ⓘ Publicité

Les collectifs des Tanneries et des Lentillères réunis place du Bareuzai à Dijon après la découverte de caméras de vidéosurveillance sur leur lieu de vie © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Des caméras au sommet de poteaux électriques

"Les caméras étaient cachées dans des boîtiers au sommet de poteaux électriques et étaient braquées directement vers l'entrée des Tanneries et des Lentillères", confie Jérémy, habitant des Tanneries. "C'est du matériel de professionnels, impossible que ce soit un particulier derrière tout ça. Pour nous, les caméras ont été installées par la mairie ou la préfecture, ou même la Police… on pense même que cela pourrait venir de la DGSI (ndlr : Direction Générale de la Sécurité Intérieure)."

La caméra, cachée dans un boîtier électrique situé face à l'entrée des Tanneries à Dijon © Radio France - Charlotte Schuhmacher

"On vit un peu dans la paranoïa depuis", explique Milla, qui vient jardiner de temps en temps aux Lentillères. "Je ne comprends pas ce que deviennent ces images et par qui elles sont traitées."

Des suites juridiques

Pour le moment, aucune plainte n'a été déposée par les collectifs. "On n'est pas des professionnels du droit et pour le moment on prend des informations auprès d'avocats sur ce qui est le mieux à faire. Qui doit porter plainte ? Contre qui exactement ? On réfléchit encore", confie Morgane. De son côté, la mairie de Dijon affirme ne pas être à l'origine de ces installations de caméras. La préfecture de Côte-d'Or indique, elle, que "personne n'a saisi la préfecture de quoi que ce soit sur le sujet."

La manifestation en images

Les collectifs des Tanneries et des Lentillères réunis place du Bareuzai à Dijon après la découverte de caméras de vidéosurveillance sur leur lieu de vie © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Les collectifs des Tanneries et des Lentillères réunis place du Bareuzai à Dijon après la découverte de caméras de vidéosurveillance sur leur lieu de vie © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Les collectifs soupçonnent les policiers d'être à l'origine de l'installation des caméras © Radio France - Charlotte Schuhmacher

L'un des manifestants recouvre une caméra de surveillance de la ville par de la peinture bleue © Radio France - Charlotte Schuhmacher