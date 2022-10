EN IMAGES - 40 ans de France Bleu Périgord : à quoi ressemblait la Dordogne en 1982 ?

"Comment la Dordogne a évolué en 40 ans ,entre 1982 et 2022 ?" On vous pose la question ce mercredi sur France Bleu Périgord à l'occasion de notre matinale spéciale en direct de la place du Coderc à Périgueux car France Bleu Périgord fête cette année ses 40 ans d'existence. La matinale est délocalisée et se fera pratiquement entièrement depuis le café de la Truffe. Venez nous rencontrer entre 6h et 9h.

A quoi ressemblait la Dordogne il y a 40 ans ? On s'est plongé dans le documents des Archives départementales pour retrouver quelques éléments de réponse pour ceux qui n'ont pas connu cette époque. On a retrouvé beaucoup de photos de Périgueux mais aussi certaines du marché au gras de Vergt.

Au cours de l'année 1982, une fontaine a été installée sur la place Saint-Silain à Périgueux. - Archives départementales ( ou AD 24), fonds Diaz, 14 Fi 1980 / 1982

La place Francheville à Périgueux a beaucoup changé en 40 ans - Archives départementales ( ou AD 24), fonds Diaz, 14 Fi 1980/1982

Le marché au gras de Vergt en 1982 - Archives départementales ( ou AD 24), fonds Diaz, 14 Fi 1980/1982

La cathédrale Saint-Front de Périgueux sous la neige en 1982 - Archives départementales ( ou AD 24), fonds Diaz, 14 Fi 1980.1982

Le premier marché bio de Périgueux en 1982 - Archives départementales ( ou AD 24), fonds Diaz, 14 Fi 1980.

En 1982, Patrick Sébastien, Serge Reggiani, Catherine Lara et Claude Nougaro sont venus en concert en Dordogne d'après ces archives photographiques - Archives départementales ( ou AD 24), fonds Diaz, 14 Fi 1980.

A l'époque des joutes étaient organisées sur l'Isle à Périgueux. - Archives départementales ( ou AD 24), fonds Diaz, 14 Fi 1980/1982