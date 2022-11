EN IMAGES - 40 ans des Foulées de la Presse de la Manche : au cœur de la Populaire

Ce vendredi 11 novembre, les Foulées de la Presse ont montré qu'elles en avaient encore dans les mollets ! Plus de 7.000 coureurs sont venus souffler les quarante bougies de cet événement sportif et populaire qui rythme les rues de Cherbourg chaque année. Et du souffle, il fallait en avoir : sept courses au menu, dont la mythique Populaire (environ sept kilomètres) en point d'orgue.

Une Populaire qui partait non pas de la criée, mais du quai Lawton-Collins : le tracé de la course a été revu, en raison des différents chantiers en cours à Cherbourg-en-Cotentin. "C'était sympa de partir de là-bas__, même si ça a bouchonné. Il fallait être vigilant, avec les trottoirs. ça tapait dans les talons", sourit Christophe. Et pour cause : c'est une marée humaine et très colorée qui a dévalé dans le centre-ville à partir de 16 heures pour la Populaire. Un départ en marchant tant la foule était compacte.

On aime bien faire le con dans les rues, c'est génial, c'est la fête - Franck, alias Spyro le Dragon

Un poulet, un tyrannosaure et un homard !

Dans le cortège, on croise des personnes déguisées : un poulet, un dragon, ou bien encore un tyrannosaure ! "C'est vraiment pas facile avec le costume, rigole Paul de Valognes. En plus, je ne suis pas trop sportif de base. Mais pendant la course, on croise des gens qui nous soutiennent. On chante. C'est sympa". Après une vingtaine de minutes, un... homard sur notre route. "Oh le homard va être cuit, il va être bleu. Ce qui est plaisant, c'est l'enthousiasme des spectateurs", sourit Laurent, des Pieux. "Il y a beaucoup de solidarité entre les participants, c'est hyper sympa", ajoute Camille, venue de Cannes.

On peut voir dans une même course l'enfant, le père et la mère... et le grand-père et la grand-mère ! On n'aurait pas pensé ça il y a 40 ans - Marcel Clairet, papa des Foulées

"A chacun ses Foulées, et les Foulées pour tous"

A l'arrivée, le sourire d'un homme rayonne sur le podium, celui du papa des Foulées, l'ancien patron de La Presse de la Manche Marcel Clairet. "J'ai toujours pensé que les 40 ans, c'était l'âge dans la vie où on est bien. Les Foulées, pour leurs 40 ans, étaient au top. Elles font partager à tous les habitants du Cotentin, un moment d'amitié. C'est vachement bon de vivre ce moment ensemble ! Il y a une communion entre les spectateurs et les coureurs. Le 11 novembre à Cherbourg, c'est un jour béni des dieux ! A chacun ses Foulées, et les Foulées pour tous !"

A leur arrivée, les participants ont pu repartir avec une gourde en verre. Un petit goûter était également proposé. Quant aux spectateurs, ils ont pu vivre cette édition 2022 sur deux écrans géants dans la zone arrivée, grpace aux images d'un drone.