EN IMAGES | 49-3 : près de 400 manifestants dans la Manche

"49-3, on n'en veut pas". Deux jours après l'annonce par le Premier ministre Edouard Philippe du recours à l'article 49-3 pour adopter la réforme des retraites, l'intersyndicale a organisé plusieurs rassemblements dans la Manche : 300 personnes étaient rassemblées ce lundi soir à Cherbourg, une cinquantaine à Coutances, ou encore une vingtaine à Avranches notamment.

Sur la place De-Gaulle, devant le théâtre de Cherbourg, les manifestants ne sont pas étonnés par la procédure. "Le 49-3 allait arriver à un moment. C'était l'issue de sortie. Une manière de couper-court à tout débat. Même si le chef de l'Etat dit que maintenant, les discussions vont continuer, on se demande bien comment", confie Christine. Pour Daniel, c'est le contexte qui est "choquant" : "on voit bien que le gouvernement est aux abois. Il y a en ce moment le problème du coronavirus. Il espère que les gens vont se focaliser sur le virus, et oublier la réforme des retraites".

"Lâcheté", "pas digne d'un président démocrate", "c'est une stratégie politique en plein coronavirus" confient les manifestants cherbourgeois © Radio France - Pierre Coquelin

15-3 vs 49-3

Dans le cortège qui mène les manifestants jusqu'à la mairie déléguée de Cherbourg-Octeville, on ne se fait pas trop d'illusions sur le sort des deux motions de censure déposées par les oppositions. "On est plus que jamais mobilisés, souligne Nathalie Bazire, secrétaire départementale CGT dans la Manche. Le 49-3, c'est un déni de démocratie. C'est ne pas entendre les 64% de Français qui sont contre ce projet de réforme. Le combat doit continuer via les manifestations et la grève surtout".

Pierre ne compte pas lâcher l'affaire : "De toute façon, _il y a des élections qui approchent_. J'espère que ça va servir à quelque chose. C'est aussi une façon de savoir ce qu'on veut", sourit celui qui est mobilisé depuis le 5 décembre. Un vote sanction, un "15-3 dans les urnes" (entendez le 15 mars, date du premier tour des municipales) face au 49-3 du gouvernement sur les retraites.

Le cortège a arpenté les rues piétonnes de Cherbourg jusqu'à la mairie déléguée de Cherbourg-Octeville © Radio France - Pierre Coquelin

De nouvelles manifestations sont prévues ce mardi soir devant les préfectures et les sous-préfectures : à 17h30 à Avranches, et à 18h à Cherbourg.