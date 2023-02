EN IMAGES : au moins 500 manifestants à Château-Gontier-sur-Mayenne contre la réforme des retraites

C'est la 5ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi 16 février 2023. En plein milieu des vacances scolaires, l'intersyndicale mayennaise a innové et a mis au point deux rassemblements : un ce matin à Mayenne, devant la permanence du député Horizons Yannick Favennec et le second cette après-midi à Château-Gontier-sur-Mayenne devant celle de la députée Modem Géraldine Bannier.

Les manifestants se sont retrouvés près de la permanence de la députée Modem Géraldine Bannier, qui défend la réforme et le report de l'âge de départ à 64 ans. © Radio France - Marcellin Robine

À Mayenne, 500 personnes sont réunies selon les forces de l'ordre. Ils étaient 800 à Mayenne, d'après France Bleu Mayenne. Depuis le début du mouvement, les quatre premiers rassemblements ont réuni au total près de 40.000 personnes dans les rues de Laval.