Limoges : 500 personnes mobilisées contre l'antisémitisme

Limoges, France

Un rassemblement presque totalement silencieux s'est tenu ce mardi soir sur la place d'Aine à Limoges, pour dénoncer la hausse des actes antisémites, qui ont bondit de 74% en 2018 en France. Selon la police, au moins 500 personnes ont répondu à l'appel lancé par 17 partis politiques et associations. Dans la foule se mêlaient élus et anonymes, juifs, chrétiens, musulmans et athées. Parmi eux, un homme portait une pancarte ornée d'une étoile de David et d'un message en allemand disant "Nous sommes tous juifs."

"Fachés mais pas fachos" indique une des pancartes des gilets jaunes venus se joindre au rassemblement limougeaud contre l'antisémitisme. © Radio France - Nathalie Col

Pour Paula, une limougeaude d'origine juive, la présence d'une foule compacte à ce rassemblement a un caractère réconfortant, mais ça n'occulte pas le fond du problème. "Je suis surprise que la bête immonde ressurgisse, que la masse ait toujours besoin d'un bouc émissaire et que ce bouc émissaire soit encore le juif." Elle se dit bouleversée et tous les manifestants partagent son incompréhension. Certains regrettent également de voir très peu de jeunes à ce rassemblement. Il y avait en revanche des gilets jaunes venus condamner sans équivoque l'antisémitisme. Une présence indispensable pour Gilles, du groupe "Gilets jaunes unis 87", qui s'agace de certains amalgames _"Les gilets jaunes ne sont pas antisémites. Je suis sur tous les ronds-points depuis le 17 novembre et je n'en ai pas croisé un seul. Par contre, installer le doute est presque irresponsable politiquement."_

Les participants ont afflué dès 19h sur la place d'Aine, pour la manifestation Limougeaude contre l'antisémitisme. © Radio France - Nathalie Col

Plusieurs avocats en robes noires se sont également joint au rassemblement pour dénoncer "une haine et une violence inacceptables". Par la voix de son bâtonnier, Maître Frédéric Olivé, l'ordre des avocats a toutefois mis en garde contre toute tentation de légiférer à nouveau sous le coup de l'émotion liée aux derniers actes antisémites. Selon lui, l'arsenal législatif existant est suffisant et il faut "faire confiance aux juges pour appliquer la loi."