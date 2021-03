EN IMAGES - 600 personnes ont nettoyé la plage du Petit Nice à La Teste de Buch

C'était la sortie du samedi après-midi. Le temps passé à la plage du Petit Nice, à La Teste de Buch, sous le soleil et dans le vent, s'est accompagné d'une bonne action. Le nettoyage de cette longue plage du Bassin d'Arcachon. L’initiative, lancée par le média Vivre le Bassin, a pris une sacrée ampleur après avoir été relayée par l'ONG internationale Surfrider et le chanteur girondin Jérémy Frérot.

Au final, entre midi et la fin d'après-midi, environ 600 personnes ont récupéré des sacs poubelle, enfilé leur gants et se sont accroupies pour chercher, au milieu des branches, tout ce qui n'avait rien à faire là. Fragments de plastique, matériel de conchyliculture, coton-tiges (souvent jetés dans les toilettes et rejetés dans la nature), polystyrène et filets de pêche formant les déchets les plus retrouvés de l'après-midi. Autre particularité locale, de nombreux grillages, séparés des dunes par l'érosion ont aussi été ramassés.

Il y avait du monde pour chercher du plastique sous les branches. © Radio France - Thomas Coignac

Sur la plage, toutes les générations étaient rassemblées, des familles se mettaient ensemble à la recherche de bouts de plastique. Et un invité de marque, le chanteur du Bassin d'Arcachon Jérémy Frérot. Ambassadeur de Surfrider depuis 2019, il a souvent dit son amour du bassin et fait la promotion de l'écologie et de la protection des océans pendant ses concerts.

"Des gens ont venus me voir pour prendre ne photo. Je suis assez fier de ramener des gens", se réjouit le chanteur Jérémy Frérot. © Radio France - Thomas Coignac

Nettoyage en famille pour Sophie et son petit-fils Axel... © Radio France - Thomas Coignac

... et pour Gabriel, Julie, Emma et Camille. © Radio France - Thomas Coignac

Une fois les sacs pleins, ou avant leur départ, les bénévoles étaient invités à les ramener au stand de l'organisation Surfrider. Les membres de l'ONG, qui ont passé leur après midi à arpenter la plage pour faire de la prévention sur les bons gestes en matières de tri, les collectaient alors en les triant. Bilan des opérations : 132 sacs pleins et 42 litres de déchets collectés.

Le hit-parade des déchets collectés. Top 3 ce samedi : fragments de plastique, matériel de conchyliculture et coton-tiges. © Radio France - Thomas Coignac

Un sac bien rempli, ramené par Sandrine et Nadine. © Radio France - Thomas Coignac

Les initiatives océanes, répertoriés par Surfrider, se déroulent pour la 27e année. Elles continuent ce dimanche en Gironde, avec des collectes à Carcans et Lège-Cap-Ferret.