[En images] 75e anniversaire du D-Day : Bayeux en liesse pour fêter la Libération

Bayeux a fêté la Libération dans une ambiance de liesse ce dimanche. Plus de 50.000 personnes ont assisté à la parade de quelque 350 véhicules militaires. Retour en images.

Bayeux, France

Une foule immense s'est rassemblée à Bayeux dimanche 9 juin pour commémorer la Libération.

Plus de 50.000 personnes ont assisté à la parade dans les rues de la ville. 250 véhicules militaires étaient attendus... On en a dénombré une centaine de plus.

Une atmosphère de liesse populaire s'est emparée la capitale du Bessin au son des moteurs et des cornemuses.

Fendre fièrement la foule © Radio France - Esteban Pinel

Retour en images, au coeur de la parade.

Les tanks redécouvrent Bayeux © Radio France - Esteban Pinel

La moto cale mais redémarre sous les vivas © Radio France - Esteban Pinel

Reportage dans la parade des Libérateurs Copier

Communion © Radio France - Esteban Pinel

Les rues de Bayeux sont étroites pour les plus gros camions. Voilà pourquoi les Alliés ont construit la rocade autour de la ville dans la foulée du D-Day © Radio France - Esteban Pinel

Mélange de vélo, trottinette, et mobylette © Radio France - Esteban Pinel

Garde à vous dans une ville libérée © Radio France - Esteban Pinel