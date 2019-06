EN IMAGES - 75e anniversaire du Débarquement à Saint-Lô : défilé militaire et visite princière

Saint-Lô capitale des ruines puis de la Reconstruction : c'était le sens de la cérémonie franco-américaine qui s'est déroulé ce vendredi 7 juin 2019, à St-Lô. Une centaine de soldats américains et 50 soldats français ont défilé dans les rues de la ville. Un hommage a été rendu aux victimes civiles au pied des remparts : 350 Saint-Lois ont perdu la vie dans les bombardements des 6 et 7 juin qui ont détruit la ville.

Puis tous se sont réunis à l'hôpital Mémorial France -Etats-Unis pour une cérémonie en présence du Prince Albert II de Monaco et de 10 vétérans américains.

D'habitude, les commémorations se déroulent devant des stèles, des monuments. Cette fois, c'est devant un hôpital, un lieu qui représente l'avenir, a expliqué le directeur Thierry Lugbull. L'hôpital Mémorial de Saint-Lô a été construit entre 1948 et 1956 grâce à des dons américains et par un architecte américain Paul Nelson et aujourd'hui, il est toujours très moderne.