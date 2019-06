EN IMAGES - 75e anniversaire du Débarquement : parachutages, rencontres avec des vétérans et cérémonies dans la Manche

Manche, France

De Ste Mère Eglise à Carentan en passant par la Maison du département de la Manche, le coup d'envoi des cérémonies du 75e anniversaire du Débarquement a été donné ce mercredi dans la Manche. Une journée marquée par des parachutages à Carentan, dont celui de Tom Rice, vétéran américain de 97 ans. On a également rencontré Raymond Wallace, vétéran parachutiste qui a sauté sur Graignes le 6 juin 44. Et, comme toujours, cet anniversaire du Débarquement est l'occasion de retrouver tous les amateurs de reconstitution de la Seconde Guerre mondiale venus avec force véhicules de collection et costumes vintage.

Retrouvez le résumé de cette journée en images.