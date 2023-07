EN IMAGES - 90 passionnés dans les pas des soldats américains de l'été 1944 près de Saint-Lô

"Let's go, move !". Il est aux environs de 13h30 ce vendredi. On est à six kilomètres environ de Couvains, au nord-est de Saint-Lô. Dans un carrefour, une troupe de soldats plus vrais que nature prend une pause autour d'une jeep. Il s'agit d'environ 90 passionnés, bénévoles, qui participent pendant trois jours à une marche organisée par l'association normande From Normandy to victory . "Jusqu'à dimanche, on va vivre, manger, dormir comme les soldats américains de 1944", explique le président Pierre Barré. Sous ces uniformes de la 29e division américaine, des Normands, des Bretons, des Belges, et même un véritable soldat américain : le grand-père de sa femme a servi dans cette unité.

Ces passionnés marchent dans les pas de la 29e division d'infanterie américaine, et son écusson "Blue and Gray" (Bleu et gris) © Radio France - Pierre Coquelin

Ils marchent sur les traces de la 29e division d'infanterie américaine. Des passionnés qui ont tout reconstitué jusqu'au moindre détail. "On a les rations d'époque. Ce midi, c'était du gros chocolat protéiné. Une barre représente un apport de 600 calories. ça ne prend pas beaucoup de place, et ça permet de manger sur le pouce", confie Pierre Barré. Les costumes sont aussi très soignés. "Lucas, qui représente le fantassin classique américain, a le casque M1, qui pèse environ un kilo, avec un filet de camouflage ; un blouson M41, typique du Débarquement ; il est équipé d'un sac pour emmener une trousse de toilette, des rations pour plusieurs jours ; une demi-toile de tente ; une pelle-bèche ; un ceinturon avec une pochette pour les pansements, des grenades, un couteau de combat, et une musette ; et puis une mitraillette pour les combats rapprochés", confie John, membre de l'association. Une chemise, un pantalon en laine, des chaussures en cuir avec des guêtres pour garder les pieds au sec...

Comme une guerre de tranchées

En trois jours, ils vont revenir sur près d'un mois de combats. Ces reconstituteurs sont partis ce vendredi matin de Sainte-Marguerite-d'Elle, direction Saint-Jean-de-Savigny et son mur du Souvenir. Couvains également avec sa côte 192. Des terres marquées par la "bataille des haies". "A partir du 19 juin 1944, on a une violente tempête qui va faire beaucoup de mal à la logistique alliée, avec la perte d'un port artificiel d'Omaha. Les Américains vont prioriser la prise de Cherbourg. et on va demander aux soldats dans le secteur de Saint-lô de s'enterrer", confie John. "Les Américains se font stopper net devant Saint-Lô. Pendant un mois, ça va être quasiment une guerre de tranchées : on va être cloué sur des positions, il va y avoir un va-et-vient. Et tout va se décoincer rapidement, grâce à une succession d'événements dans le secteur", résume Pierre Barré. Avec notamment l'envoi de la Task Force Cotta, qui va entrer dans Saint-Lô vers le 17 juillet.

La bataille des haies se termine fin juillet, au moment où débute l'Opération Cobra, qui permet aux Alliés de percer les lignes allemandes et de filer vers la Bretagne. Dimanche, vers 15h30, un temps d'échange avec le public est prévu à Saint-André-de-L'Epine, au nord est de Saint-Lô.