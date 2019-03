EN IMAGES - À 111 ans, Maryse a découvert le Mont-Saint-Michel

Mont Saint-Michel, France

D'un Rocher à un autre. Lundi, Maryse Lancioni, 111 ans, a quitté sa commune d'Eze (2.500 habitants), près de Monaco, pour accomplir son rêve, à près de 1.000 kilomètres de là : voir le Mont-Saint-Michel. Arrivée à l'aéroport de Rennes, la centenaire a découvert la Merveille ce mardi. Et quand on lui demande pourquoi ce souhait, la réponse est franche : "Bah, parce qu'il est unique. Il n'y en a pas cinquante dans le monde. Il fallait que je le vois avant de mourir", lance la doyenne des Alpes-maritimes.

La Merveille et les marées

Tout est parti d'une vidéo de nos confrères de Nice Matin qui a fait le buzz, le 6 février. Touchée par ce message, l'agence touristique du département Latitude Manche a lancé l'invitation via les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'un peu plus d'un mois plus tard, avec le soutien de la région, du département et de la ville d'Eze, Maryse débarque en Normandie !

Petite photo devant le Mont... et une nuée de journalistes #Marysedanslamanchepic.twitter.com/wqYMkE8ZaC — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) March 19, 2019

"Quand quelqu'un à l'autre bout de la France vous dit : mon rêve avant de mourir, c'est de voir le Mont-Saint-Michel, que cette personne a 111 ans, c'est important de l'accueillir. C'est vrai qu'en plus le phénomène des marées, pour des Méditerranéens, ce n'est pas quelque chose de naturel", explique le président du département de la Manche, Marc Lefèvre. La centenaire s'est fait offrir un parapluie de Cherbourg. "Il y a eu un film là-dessus, non ?", confie Maryse.

"Depuis qu'elle a ce projet, elle a sa tension qui est remontée à 12. C'est une vraie jeune fille. Ça lui plaît d'être la numéro 1" - Catherine, une amie

Comme de tradition, la doyenne des Alpes-maritimes a fait un voeu en entrant dans le Mont #MaryseDansLaManchepic.twitter.com/7BPYMPJBeC — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) March 19, 2019

"Je rêve"

"Je suis très heureuse de le voir. Je ne suis pas déçue par rapport aux photos. Je suis vraiment gâtée. Je ne pense pas que c'est vrai, mais que je rêve encore". Du haut de ses 111 ans, Maryse Lancioni, la doyenne des Alpes-Maritimes franchit le porche de la Merveille, avec à ses côtés le maire de sa commune, Stéphane Cherki. "Il n'y a rien de plus beau de faire réaliser le rêve d'une dame de 111 ans", confie l'édile, qui décrit Maryse comme la "mascotte" d'Eze.

"Je n'ai pas eu une bonne jeunesse, mais j'ai une bonne vieillesse. Je suis gâtée dans mes vieux jours !" - Maryse

Ce mardi, Maryse a pu découvrir en bus les plus beaux panoramas de la baie du Mont : Carolles, Genêts, Champeaux, le sud de la Pointe du Grouin, etc. Mercredi matin, la doyenne va visiter l'abbaye en joëlette (un fauteuil roulant tout terrain) en compagnie de Xavier Bailly, administrateur du site. "J'ai déjà préparé le pourboire pour les bonshommes parce qu'ils vont dire : la vieille, elle nous enquiquine", rigole Maryse. S'en suivra une cérémonie à la mairie, et un déjeuner au restaurant La Mère Poulard. Car il est vrai que le petit morceau d'omelette dégusté ce mardi a eu comme un petit goût de reviens-y...