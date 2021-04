EN IMAGES - À Amiens, quelques milliers de motards manifestent contre le contrôle technique

De gros bruits de moteurs ont résonné fort une partie de l'après-midi dans Amiens ce samedi 24 avril. En cause, une grande manifestation de motards, initiée par la Fédération Française des Motards en Colère de la Somme, pour protester contre la mise en place d'un contrôle technique pour les deux roues motorisées.

3 000 manifestants selon les organisateurs, et 1 600 personnes pour 1 300 motos selon la police ont défilé dans les rues d'Amiens pour dire non à cette mesure qui pourrait devenir obligatoire en Europe à partir de janvier 2022. Pour la France, il s'agirait plutôt d'un contrôle visuel de sécurité pour éviter les accidents, assorti d'un contrôle de bruit et de pollution.

Manifestation de motards à Amiens © Radio France - Flore Catala

Ce contrôle, il faudra le payer, un peu comme ce qui existe déjà pour les voitures. Mais les motards y sont farouchement opposés, et ont fait entendre leur moteur dans les rues d'Amiens pour montrer leur mécontentement.

Parti du parc de la Hotoie, le cortège de motards a pris la direction de Camon, pour s'arrêter devant le Dekra, un centre de contrôle technique. Les manifestants ont jeté des œufs et du papier toilette en direction des locaux de l'entreprise.

À noter aussi la brève apparition à la manifestation de Sébastien Chenu, candidat Rassemblement National aux régionales dans les Hauts-de-France. Il avait indiqué sa présence aux organisateurs, qui lui avaient demandé de ne pas se présenter au rassemblement. Il s'est présenté au début de la manifestation mais n'est pas resté.

La circulation a été perturbée dans Amiens pour laisser le passage au cortège de motards.