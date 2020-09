EN IMAGES : À Besançon, environ 450 personnes mobilisées ce jeudi 17 septembre

Les syndicats ont ressorti les banderoles dans plusieurs villes de France ce jeudi 17 septembre. À Besançon, ils étaient près de 450 à s'être mobilisés dans les rues du centre-ville. Il s'agit du premier mouvement de grève depuis la fin du confinement, à l'appel de la CGT FU et Solidaires.

On est super inquiet, c'est un drame social qui s'annonce - José Avilès

L'intersyndicale à plusieurs revendications, marquées par le contexte sanitaire et économique. Ils tiennent à marquer leur désaccord avec le plan de relance économique.

Les syndicats déplorent un plan de 100 milliards d'euros sans contrepartie et sans conditions pour les entreprises. " Il va y avoir énormément de licenciements, ça a déjà commencé avec les sous traitants chez PSA par exemple. Certain mettent la clé sous la porte, on prend plus les intérimaires, on ne renouvelle pas les CDD, les CDI, on les met en chômage partiel", se désole José Avilès, secrétaire départemental de la CGT dans le Doubs.

Il s'agit de la première mobilisation depuis la fin du confinement. © Radio France - Alia Doukali

Les jeunes aussi étaient mobilisés à Besançon ce jeudi 17 septembre. © Radio France - Alia Doukali

L'impact de cette grève devrait rester limité dans les transports. La SNCF annonce un trafic quasi normal.

A Besançon, le réseau de transport en commun Ginko prévoit un arrêt des bus et des tram à partir de 20 heures. Mais il ne devrait pas de perturbation durant la journée.

La CGT propose une réduction du temps de travail à 32 heures, "pour travailler tous". © Radio France - Alia Doukali

