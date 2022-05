EN IMAGES - À Bléré, "l'amour fou" entre les chiens et les gendarmes du groupe d'investigation cynophile

À la gendarmerie de Bléré, le chenil et les installations pour les chiens font partie des locaux comme les chambres des militaires à deux pattes. Ibiza, Tyson et Rocky, les trois chiens du groupe d'investigation cynophile, sont choyés par les maîtres de chien particulièrement attentifs à leur éducation. Chaque gendarme du groupe a son binôme canin, avec lequel un lien très spécial se crée, pour des années. "Tout au long de la carrière, on sera avec eux et ils nous accompagneront sur toutes nos missions dévolues à la technicité" explique Romain, dont le binôme est Tyson, 4 ans et demi, particulièrement joueur.

Le stock de croquettes ! Jusqu'à 300 grammes par repas © Radio France - Camille Huppenoire

La technicité, c'est la spécialité du chien. Pour les uns, c'est la recherche de personnes, le suivi d'une piste. Pour d'autres, la recherche de stupéfiants, d'armes, de munitions. A ces chiens militaires, une qualité principale est demandée. "Être joueur ! Toutes les technicités sont basées sur le jeu" répond Sandrine, dont le chien Rocky a été adopté dans un refuge de la SPA par la gendarmerie, grâce à une convention récente permettant de faciliter ces adoptions.

Le binôme a été formé, comme tous les autres, au Centre National d'Instruction Cynophile de la Gendarmerie, dans le Lot. Où le chien et le gendarme sont... mariés. "On est en rang, on attend patiemment notre tour, pour que l'instructeur nous marie avec le chien qui nous correspond le mieux" poursuit Sandrine, qui de son propre aveu, a en commun avec Rocky d'être "têtue ! Et de ne rien lâcher. La seule différence c'est le poids." Avec ses 40 kilos, Rocky est particulièrement impressionnant. Comme ses camarades Ibiza et Tyson, il a besoin d'activité quotidienne.

Tyson, un chien très dynamique ! © Radio France - Camille Huppenoire

Car si ces races -malinois, berger allemand- sont appréciées des militaires, elles demandent une implication de tous les instants. Trop, peut-être, pour certains propriétaires qui abandonnent leurs animaux, récupérés par les refuges. "C'est un super chien, le malinois, mais c'est un chien qui demande beaucoup d'attention, de travail, de disponibilité. Ce n'est pas un chien qu'on achète pour mettre sur le canapé" explique l'adjudant Pascal Beauciel, qui confie "l'amour fou" entre lui et Ibiza, femelle berger belge malinois proche de la retraite. "C'est un kiff entre nous depuis 8 ans."

A Bléré, les trois chiens ont leur chenil, leurs "chambres" individuelles pour la nuit, un pré fermé pour gambader. Ils pourraient bientôt accueillir deux autres copains, car le GIC de Bléré compte, normalement, cinq chiens. Toutes les races sont les bienvenues du moment qu'elles ont les aptitudes... et le goût du jeu.

