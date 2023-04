EN IMAGES - À bord d'un A400M de la base aérienne d'Orléans-Bricy pendant l'opération Orion

Seule base en France à posséder des avions A400M, la base aérienne 123 d'Orléans-Bricy a évidemment pris part à l'opération Orion. Depuis le mois de février, toute l'armée française participe à cet exercice militaire d'une ampleur inédite en 30 ans. Dans cette guerre fictive, des scénarios bien ficelés testent les forces, les moyens, le commandement et la réaction de l'armée française face aux menaces.

ⓘ Publicité

La base aérienne 123 d'Orléans-Bricy est la seule à posséder des A400M. © Radio France - Camille Huppenoire

Dimanche 30 avril, et alors que l'opération Orion doit s'achever en ce début de mois de mai, quatre avions, un C-130H et trois A400M ont décollé en fin d'après-midi de la base aérienne d'Orléans-Bricy pour simuler, dans le cadre de l'opération, le largage de 220 parachutistes sur un secteur hostile.

Dans cet exercice, les quatre avions doivent toujours rester proches les uns des autres © Radio France - Camille Huppenoire

Le terrain choisi se trouvait dans l'Est de la France. A bord de l'un des A400M, aux côtés du pilote, de la copilote et du mécanicien navigant, ont embarqué un photographe militaire et deux journalistes, l'une pour France Bleu Orléans. L'occasion de vivre, depuis le cockpit, un exercice très exigeant. De nombreux paramètres, réels comme fictifs, étaient à prendre en compte.

loading

L'aviation civile, planeurs, montgolfières, sont très présents en ce dimanche et demandent à l'équipage une vigilance constante. Les échanges radio sont presque continus, internes à notre A400M ou avec les autres avions de cet escadron. Le scénario met des bâtons dans les roues de nos pilotes : zone de menace où rôde un ennemi, temps raccourci pour le largage.

Le capitaine Jean-Baptiste pilote l'A400M pour cet exercice, accompagné d'une copilote et d'un mécanicien navigant. © Radio France - Camille Huppenoire

"C'est simulé mais ça reste un engagement assez fort (...) ça simule très bien les conditions d'une vraie opération" explique le capitaine Jean-Baptiste, qui pilote notre avion. "On a un dicton : il faut s'entraîner comme si on faisait la guerre." L'entraînement, formateur, comme le disent tous les participants, est un succès : tous les parachutistes fictifs ont pu sauter.

Pour cet exercice, les parachutistes sont fictifs. Ils peuvent être une centaine à bord © Radio France - Camille Huppenoire

Une opération "formatrice" pour les personnels de la base d'Orléans-Bricy

L'opération Orion, discutée depuis 2019, n'est pas une réponse à la guerre en Ukraine. Elle tient cependant compte du contexte international dans ses scénarios. Pour les personnels de la base d'Orléans-Bricy, même les plus expérimentés, c'est formateur. "Le but, c'est aussi d'être prêt à faire face à un conflit de haute intensité" déclare le Lieutenant-colonel Anna, copilote de notre A400M ce dimanche. "On se rend compte que dès qu'il y a une actualité brûlante, très souvent, l'A400M est appelé (...) c'est un véritable couteau suisse." La base aérienne de Bricy compte plus de 3000 militaires et depuis peu, 22 avions A400M. En 2025, elle en possèdera 25.

loading

Lieutenant-colonel Anna devant l'A400M dont elle a été copilote sur cet exercice © Radio France - Camille Huppenoire