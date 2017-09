EN IMAGES - A bord du Vulcain, au large de Cherbourg

France Bleu Cotentin est montée à bord du Vulcain, ce bateau militaire de la Marine Nationale. Embarquement avec des jeunes élèves normands, des élèves de CM2 de la ville de Honfleur, la ville marraine du bateau depuis 1987

Une journée particulière ce mardi 19 septembre pour 30 élèves de CM2 de la ville de Honfleur, ville marraine depuis 1987 du Vulcain, bateau de la marine nationale.

Le Vulcain, bâtiment de base des plongeurs démineurs , dans le port militaire de Cherbourg © Radio France - Jacqueline FARDEL

Des missions confidentielles

La classe a embarqué pour une journée découverte de ce bateau militaire.qui a une mission spécifique, celle de rechercher et de détruire les mines.

Les enfants découvrent les missions du Vulcain © Radio France - Jacqueline FARDEL

Il appareille alors avec les plongeurs démineurs en plus de l'équipage habituel de quinze personnes. Le bateau se positionne alors sur une épave où des munitions ont été repérées et les plongeurs les repèrent et les font exploser.

Il y a tant à découvrir

Mais le bâtiment a aussi d'autres missions, comme tout bâtiment de la Marine nationale, comme celle de protéger les côtes françaises.

Les enfants ont pu découvrir la passerelle "le poste de commandement" du bateau

Les hommes de l'équipage dans la "passerelle" © Radio France - Jacqueline FARDEL

La classe de CM 2 a aussi découvert les équipements de sécurité, les nœuds et le maniement de la lance à incendie

La classe de CM 2 découvre comment manier la lance à incendies © Radio France - Jacqueline FARDEL

Et on suit attentivement les manœuvres et le retour à quai , dans le port militaire de Cherbourg.