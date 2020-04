EN IMAGES - À Bordeaux, l'artiste Jofo remercie les soignants avec un Toto géant sur la place de la Bourse

Pour remercier les soignants en première ligne face au coronavirus, l'artiste bordelais Jofo a conçu une immense affiche qui a remplacé la bâche couvrant la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux. Il va également vendre des tirages pour soutenir le CHU.

Le célèbre Toto de l'artiste bordelais Jofo s'affiche désormais en grand sur la place de la Bourse. Son visage est recouvert d'un masque de soignants et entouré de dizaines de "Merci". À la fois "pour dire merci aux soignants mais on peut aussi imaginer aussi que ce sont les soignants qui nous disent merci de rester chez nous pour leur permettre de continuer à travailler dans de bonnes conditions en Gironde", explique Jofo. L'artiste multipliait les hommages sur les réseaux sociaux et a souhaité afficher ce "Merci" dans la "vraie vie".

L'artiste Jofo est entouré du président de la CCI, du directeur du CHU de Bordeaux et de soignants. © Radio France - Solène de Larquier

C'est en voyant que la bâche recouvrant les travaux de la CCI Bordeaux Gironde était vide (elle est habituellement recouverte d'annonces pour financer la réfection du toit) que l'artiste a songé à cette idée. En quelques jours à peine, il réunit les 10.000 euros nécessaires pour l'opération avec l'aide de la société LightAir, l'entreprise Prixtel et la DRAC Nouvelle-Aquitaine.

L'oeuvre "Merci" de Jofo mesure 386m² et s'aperçoit de loin. © Radio France - Solène de Larquier

1000 tirages d'art vendus au bénéfice du CHU de Bordeaux

En parallèle de cette oeuvre de 386m², Jofo va vendre un millier de tirages signés de ce dessin et de l'oeuvre "S'en sortir sans sortir" à 60 euros sur la plateforme KissKissBankBank. Les fond récoltés serviront à soutenir le personnel soignant du centre hospitalier universitaire de Bordeaux.