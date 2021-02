EN IMAGES - À Carpiquet, une livraison de chanson à domicile pour la Saint-Valentin

Ce dimanche 14 février, la ville de Carpiquet a eu l'idée de faire livrer des chansons à domicile aux habitants, à l'occasion de la Saint-Valentin. Il suffisait de réserver son créneau et de dire la chanson souhaitée, pour offrir cette surprise à son ou sa partenaire. Une initiative appréciée.

André et Maryse se sont fait livrer une chanson à domicile pour la Saint-Valentin, de la part de leur petit-fils.

Thomas Di Mambro et Hélène Dor ont créé un système de livraison de chanson à domicile depuis le deuxième confinement. Ils œuvraient notamment à Saint-Pair sur Mer, dans la Manche. Et à l'occasion de la Saint-Valentin, la ville de Carpiquet, près de Caen, les a contactés.

Ce dimanche 14 février, ils ont donc livré des chansons à une quinzaine de personnes.

"Les gens se sont inscrits sur le site internet de la commune, ou par téléphone, et ils ont commandé des chansons à offrir à leur compagnon ou compagne. L'idée, c'est que ce soit une surprise, qu'on apporte un peu de bonheur, et de culture, à domicile", explique Thomas Di Mambro.

Suzanne a reçu la visite surprise d'une chanteuse ce dimanche 14 février, une idée de son mari pour la Saint-Valentin. © Radio France - Léa Dubost

Suzanne est surprise de voir arriver chez elle une chanteuse, son micro et sa sono portable. C'est son mari, Marc, qui lui a commandé une chanson à domicile pour la Saint-Valentin. Elle a le droit à un medley de Dany Brillant.

"Au bout de 46 ans de mariage, c'est une très bonne surprise ! Je ne m'y attendais pas du tout, je le remercie vraiment", réagit-elle.

Depuis sa véranda, Françoise a eu le droit à un medley de Daniel Balavoine pour la Saint-Valentin. Elle et son mari, Daniel, étaient très émus. © Radio France - Léa Dubost

Après avoir chanté pour Suzanne, Hélène Dor parcourt seulement quelques mètres pour se rendre chez Françoise et Daniel. Leur fille est à l'origine de cette surprise.

"Je suis très ému, même si je m'y attendais un peu, car ma fille m'avait mis dans la confidence et j'avais vu l'initiative sur Facebook. On est très contents, ça fait du bien", confie Daniel.

C'est ensuite au tour de Maryse et André de se faire livrer une chanson, une idée de leur petit-fils. Ces deux retraités, en couple depuis 15 ans, sont conquis par l'initiative. Ils n'hésitent d'ailleurs pas à pousser la chansonnette sur "La vie en rose" d'Edith Piaf.

Une chose est sûre, ces amoureux, habitants de Carpiquet, n'oublieront pas la Saint-Valentin 2021.