EN IMAGES - À Challans, le tournoi de football avenir Ulrich-Ramé met l'Ukraine à l'honneur

1.800 jeunes âgés de 10 à 15 ans venus de toute la France, des départements d'outre-mer et de sept pays étrangers se sont affrontés ce week-end du 17 et 18 juin 2023 à Challans, en Vendée, pour un gigantesque tournoi de football. À l'occasion de la dixième édition du tournoi avenir Ulrich-Ramé, une délégation ukrainienne a été accueillie. Au total, 124 jeunes venus d'Odessa, de Tchernomorsk et de Vinissia ont fait un très long voyage pour ce week-end sportif. Ils ont voyagé trois jours en car, de jour comme de nuit.

ⓘ Publicité

L'une des quatre équipes de la délégation ukrainienne © Radio France - Léonie Cornet

Parmi eux, Juli, 10 ans, originaire de Tchernomorsk, à 20 kilomètres d'Odessa : "Je suis content d'être en France, parce qu'il y a beaucoup de choses ici que je ne peux plus faire en Ukraine : la fête, la musique, le sport" énumère-t-il.

Depuis le début de la guerre, quasiment toutes les compétitions sportives ont été annulées en Ukraine. Alors pour Alexandre, leur entraineur, il ne fallait surtout pas manquer cette occasion : "Ce tournoi, c'est avant tout pour que les enfants soient en sécurité, qu'ils puissent se retrouver sans les alertes aériennes. Il y a beaucoup de bombardements et de maisons touchées en ce moment. Cela permet aux enfants de se retrouver, comme dans la vie d'avant."

Plus de 1.800 jeunes ont participé à ce tournoi de football à Challans, en Vendée © Radio France - Léonie Cornet

Pour réchauffer un peu leurs cœurs, les jeunes footballeurs vendéens les accueillent à bras ouverts : "Je suis contente de les voir, confie Romane, 15 ans, de l'équipe féminine de Challans. Son équipe a perdu face aux Ukrainiennes, mais elle reste bonne joueuse : "Je suis de tout cœur avec elle, je sais que ce n'est pas facile ce qu'il se passe chez elles en ce moment. Le but, c'est qu'elles prennent, elles aussi, du plaisir."

Une haie d'honneur jaune et bleue

À la fin du tournoi, une grande haie d'honneur est dressée au son de l'hymne ukrainien : "Ça a été un grand moment d'émotion et de partage, estime Rémi Pascreau, le maire de Challans. Cela nous a permis de revenir sur l'aide que la Ville de Challans et le département de la Vendée apporte à ce pays en ce moment." Depuis le début de la guerre, la Ville a envoyé 70 camions d'aide alimentaire à l'Ukraine. Plusieurs familles, surtout des femmes et des enfants, ont été accueillies depuis maintenant plus d'un an.

Les jeunes participants au tournoi de football ont dressé une haie d'honneur en hommage à la délégation ukrainienne © Radio France - Léonie Cornet

De leur côté, les jeunes joueurs repartent en Ukraine dès ce lundi soir en bus, comme à l'aller. Une belle parenthèse sportive et solidaire, orchestrée d'une main de maître par Jean-Claude Lochon, l'organisateur du tournoi : "Je tenais vraiment à ce que ces jeunes Ukrainiens participent au tournoi, confie-t-il. Depuis le 22 février 2022, je me suis engagé auprès de l'association Vendée-Ukraine pour soutenir ces familles qui sont malheureusement sans cesse bombardées. Je n'ai pas réussi à les faire venir en 2022, c'était très difficile, il fallait beaucoup d'autorisations. L'objectif, c'était de leur faire un petit peu oublier la vie là-bas, cela a été compliqué de les faire sortir du pays, et l'idée, c'était qu'ils ne pensent plus aux bombes, aux abris et aux exercices d'évacuations qu'ils ont régulièrement dans leur pays."

Parmi les autres nationalités présentes lors de ce tournoi : la Roumanie, la Hongrie, la Pologne, ou encore le Maroc. Créée en 2013, cette compétition était d'abord régionale puis nationale, avant de devenir internationale en 2016.