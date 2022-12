EN IMAGES - A Dijon, 800 Pères Noël motards se sont rassemblés pour les enfants malades

Les pères-motards étaient plus de 800 cette année pour leur traditionnelle balade solidaire à Dijon

Vous connaissiez le père Noël en traineau… à Dijon, il se balade à moto ! 800 motards venus de toute la Côte-d'Or ont participé ce dimanche 11 décembre à la traditionnelle balade solidaire de Noël. Le rassemblement était donné à Fixin, avant de rejoindre le centre-ville de Dijon. L'évènement est organisé chaque année par l'association des Pères Motards. Ici, on roule pour la bonne cause ! Le principe est simple : chaque motard apporte un ou plusieurs cadeaux pour les enfants malades, avant de prendre la route. Plus de 900 paquets ont été collectés par les bénévoles, des paquets qui seront ensuite redistribués dans les hôpitaux du département.

800 motards se sont rassemblés ce dimanche 11 septembre à Fixin, au sud de Dijon, pour leur traditionnelle balade solidaire de Noel © Radio France - Charlotte Schuhmacher

En 2021, ils étaient 400... ce dimanche 11 septembre, les Pères Noel motards étaient plus de 800 au départ de la balade © Radio France - Charlotte Schuhmacher

les Pères Noel motards écoutent attentivement les consignes de sécurité avant de prendre la route © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Avant le départ de la balade, les motards déposent des cadeaux, qui seront distribués aux enfants hospitalisés en Côte-d'Or © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Plus de 900 paquets ont été collectés ce dimanche 11 décembre © Radio France - Charlotte Schuhmacher