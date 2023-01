EN IMAGES - À Dijon, des milliers de manifestants défilent à nouveau contre la réforme des retraites

Le mouvement ne faiblit pas. Ils étaient des milliers dans les rues de Dijon contre la réforme des retraites ce mardi 31 janvier 2023. 14 000 selon les syndicats, 10 500 selon la police. Le 19 janvier dernier, premier jour de grève lancé par l’union intersyndicale, il y avait eu entre 11 000 et 13 000 personnes dans les rues dijonnaises. Ce mardi, ils se sont donnés rendez-vous sur la place de la Libération à 14 heures. Une cinquantaine d'étudiants partis de la faculté se sont aussi joints au cortège. À Beaune et à Montbard, les manifestants ont aussi été au rendez-vous.

Les jeunes dans la rue

Les étudiants se sont mobilisés pour cette journée d'action. Ils étaient appelés à rejoindre le mouvement par différents syndicats étudiants. Ils sont partis, eux, vers 13 heures de la faculté pour rejoindre les manifestants de la place de la Libération. Même si la retraite paraît encore loin pour ces jeunes, il n'est pas question pour eux de laisser faire le gouvernement avec cette réforme.

Une cinquantaine d'étudiants sont partis de la faculté de Dijon pour rejoindre les autres manifestants sur la place de la Libération. © Radio France - Dimitri Morgado

Yanis a 19 ans, il est étudiant en géographie. Pour lui, on sous-estime beaucoup l'engagement des jeunes. "La vérité, c'est que l'on s'intéresse à ces questions, assure-t-il. C'est juste qu'on entre dans la vie active, on commence à essayer de gérer des choses, on n'a pas l'habitude. Donc naturellement, ça nous prend beaucoup plus de temps que des gens qui ont l'habitude, qui ont vécu ça pendant des années. On le fait dès que l'on peut et quand on ne peut pas, c'est comme ça."

Même discours auprès des autres jeunes rencontrés dans la manifestation dijonnaise. Mathieu, 19 ans aussi, est étudiant en philosophie à l'Université de Bourgogne. "Je ne me suis jamais dit à 19 ans que j'allais aller défiler dans les rues pour dire "merde" à l'Etat, explique-t-il. Le peuple s'appauvrit, la classe moyenne s'appauvrit. Cela fout un coup au moral, tu baisses les bras mais d'un côté, tu as des jeunes qui se disent qu'on ne va pas baisser les bras." Le jeune homme n'est pas un habitué des manifestations mais sentait que ce mardi, c'était indispensable d'être là.

Plusieurs mobilisations en Côte-d'Or

Il n'y a pas que les Dijonnais qui se sont rassemblés ce mardi 31 janvier. À Beaune, environ 500 personnes ont défilé dans les rues selon la CGT. Ils sont partis de la porte Saint-Nicolas à 10 heures. Les cortèges ne sont habituellement pas très fournis dans la sous-préfecture du sud du département, mais là les organisateurs se disent satisfaits. Du côté de Montbard aussi on manifestait. Ils étaient environ 2000, toujours selon les syndicats. Ils étaient 1250 lors de la première mobilisation le 19 janvier.

La manifestation en images

Les pancartes étaient très nombreuses lors de la manifestation, et certaines très originales. © Radio France - Dimitri Morgado

