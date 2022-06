EN IMAGES - À Formerie, on continue de vider les garages et nettoyer les tombes, deux jours après les orages

La Picardie a été épargnée par les orages de ce week-end. Sauf, la commune de Formerie dans l'Oise. Cette commune de 2000 habitants a été frappée de plein fouet par de violents orages et fortes pluies. Au total 47 logements ont été touchés. Des maisons et des caves ont été inondées. C'est surtout le cimetière de la commune qui a connu les dégâts les plus impressionnants.

Ce lundi, de nombreuses familles de défunts sont venues avec éponges et balais pour nettoyer les tombes. Sur les sépultures, on pouvait trouver de la boue séchée par le retour du soleil. "On a jamais vu ça", s'étonne Philippe, le regard dans le vide. Dans les allées du cimetière, chacun est encore très touché par ce qui a pu se passer.

François et sa femme nettoient une tombe. © Radio France - Virginie Vandeville

Ce sont nos défunts, c'est donc une partie de nous-même qui est touché

"On vient car il faut s'occuper de nos morts", assure une jeune femme. L'émotion est forte pour bon nombre d'entre eux comme François, des sanglots dans la voix. "Ce sont nos défunts, c'est donc une partie de nous-même qui est touché", assure-t-il en regardant la tombe de ses parents.

Un caveau est même sorti de terre au cimetière de Formerie. © Radio France - Virginie Vandeville

Un peu plus loin, un caveau est même sortie de terre. Au total, ce sont plus de 50 centimètres d'eau qui ont déferlé dans le cimetière ce samedi. Après le passage de l'orage, la terre bouge. Des trous se sont même formés entre des tombes, d'une profondeur atteignant 1,20 mètres. Maryse a son fils enterré ici et craint le pire. "Mon fils est peut-être dans l'eau. Qu'est ce que l'ont peut faire, rien. On peut juste lui mettre des fleurs."

Les services techniques de la ville devrait intervenir ce mardi pour expertiser et remettre en l'état les lieux afin de faire oublier cette épisode et tourner la page.

Des garages et maisons inondés

Dans un quartier de la Ville, l'eau a atteint une hauteur encore plus impressionnante. Plus d'un mètre d'eau s'est engouffré dans le garage de Pascale et Jean-Claude. "C'est un torrent qui est arrivé". Alors depuis deux jours, ils trient et vident les lieux à la recherche de choses à sauver. Dans leur jardin, c'est leur vie qui s'entasse.

Jean-Claude et Pascale continuent deux jours après les orages de vider et trier leurs affaires. © Radio France - Virginie Vandeville

"Les meubles en bois, on va voir si on peut les sauver. Je pense que la tondeuse est fichue", assure cet habitant. "Le pire ce sont les photos de famille qui ont pris l'eau. Je faisais ma généalogie. On a plus rien. On a plus de souvenirs. C'est dur", précise Jean-Claude.

Jean-Claude avait conserver des photos et les archives des parents de sa femme dans son garage. © Radio France - Virginie Vandeville

Le maire lui aussi n'a pas été épargné. "Je suis la seule maison de la rue a avoir été touché. Quand vous descendez et que vous voyez votre machine à laver flotter, c'est vrai que cela fait quelque-chose. Il y avait de l'eau jusqu'au siège de la voiture de ma femme. Je pense qu'elle est fichue", affirme William Bous. Mais l'homme reste serein. "Ce qui m'importe c'est que personne n'est mort".

La voiture du maire n'est plus utilisable. © Radio France - Virginie Vandeville

C'est la deuxième inondation qu'a connu la commune. La première, c'était il y a 14 ans. A entendre les habitants, elle était bien plus importante que celle de samedi. "On a mis en place depuis des bassins d'orage et cie, mais face à 83 millimètres d'eau tombées en une heure, on ne peut rien faire !, assure encore William Bous.

Le maire de la commune a vu lui aussi son garage inondé. © Radio France - Virginie Vandeville

Une deuxième inondation qui provoque la colère de Michel.

Michel a dû enlever la moquette dans la chambre de son fils. © Radio France - Virginie Vandeville

"Le problème c'est que dans mon quartier les maisons sont trop basses par rapport au tout à l'égout. Il y avait une mare avant à la place de notre maison. Alors à chaque fois qu'il y a de gros orages, c'est fatal", assure cet habitant qui se pose la question de partir. "On en a marre. Il faut tout recommencer".

Michel a dû retirer toutes les moquettes de sa maison. Il est dépité. © Radio France - Virginie Vandeville

Le maire va demander la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour sa commune.