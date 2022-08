EN IMAGES - A Joué-lès-Tours, un ciné "drive-in" à l'ambiance familiale pour finir les vacances

A quelques jours de la rentrée, la ville de Joué-lès-Tours a proposé deux séances de ciné "drive-in" ce jeudi et ce vendredi pour clôturer en beauté et en famille les vacances. Météo, pop-corn et burger étaient au rendez-vous.

Au soleil couchant, l'écran géant se dresse devant les deux centaines de voitures soigneusement alignées. Ce vendredi soir, le film "Le Roi Lion", version récente du célèbre dessin animé de 1994, est diffusé pour le plus grand plaisir des petits et des grands. "J'adore les films" s'exclame Manaël, six ans, qui ne tient pas en place à l'arrière de la voiture de sa mère.

On patiente en attendant le début de la séance : il faut qu'il fasse nuit pour bien voir l'écran ! © Radio France - Camille Huppenoire

L'ambiance est à la détente, "bon enfant" comme la décrit l'adjointe à la culture et au rayonnement de la ville de Joué-lès-Tours. "Les voitures sont presque à touche-touche, on ouvre les fenêtres, on voit les gens discuter avant le film" raconte Caroline Chalopin. Si le "drive-in", le cinéma plein air qu'on suit de sa voiture, est arrivé à Joué-lès-Tours en 2020 pour compenser la perte des événements annulés pour cause de pandémie, il semble parti pour durer. "C'est un concept original, ça plaît. Tant que ça marche, on continue."

Trouver à chaque voiture un emplacement avec une bonne vue sur l'écran, un vrai défi © Radio France - Camille Huppenoire

Pour les équipes et services de la municipalité, c'est une sacrée organisation. Ils sont mobilisés pour la technique, le montage et le démontage des structures, l'accueil des visiteurs, le placement des voitures sur ce parking du centre commercial Leclerc et même la distribution de pop-corn gratuit!

Le son du film peut être récupéré via la radio des voitures, sur une fréquence FM. © Radio France - Camille Huppenoire

Côté dîner, la municipalité a imaginé un partenariat avec l'enseigne McDonald's toute proche : chaque voiture souhaitant des burgers et autres frites pour son dîner reçoit un numéro accroché sur le pare-brise arrière. Pour commander, on active les warnings... et les équipes de l'enseigne accourent. La commande, le paiement et la livraison se font "à domicile" s'amuse une maman en recevant ses burgers. Elle a emmené ses deux enfants voir le film. "C'est vrai que ça change du cinéma classique. Et puis c'est la fin des vacances, on profite d'un moment en famille."