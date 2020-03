EN IMAGES - À l'hypermarché d'Amiens Nord, cohue, écharpe sur le nez et rayons vides

Le rayon des pâtes est vide. Razzia sur le papier toilette, les mouchoirs et le savon. Ça c’est du classique, me direz-vous. Mais, à quelques heures des annonces attendues d'Emmanuel Macron ce lundi après-midi, à l'hypermarché Carrefour d'Amiens Nord, il y a du monde. Beaucoup, pour un lundi. Pratiquement un rayon sur trois est vide.

Un panneau à l'entrée du magasin © Radio France - M. B.

La queue, à l'entrée du magasin à 16 heures lundi. © Radio France - Marc Bertrand

Plus une seule boite d'oeuf. Une grand-mère en déambulateur s’agrippe à un paquet de baguette briochée, dernier vestige du rayon pain de mie. Les boites de thon, et de maïs, sont aussi apparemment un best seller en temps de crise. Le prix y est peut-être pour quelque chose car, au rayon bio, on peut encore trouver quelques paquets de pâtes complètes à consonance italienne.

Le rayon pâtes du Carrefour d'Amiens Nord, ou ce qu'il en reste. © Radio France - Marc Bertrand

Beaucoup de gens portent des gants, et des masques, les fameux, qui sont en rupture de stock partout en France : on se demande où ils les trouvent. D'autres ont relevé leur écharpe sur le nez - au cas où. Arrivée devant la caissière, enfin, après 20 bonnes minutes de queue. Nous : "On dirait un samedi avant Noël". Elle : "On dirait la guerre, monsieur", elle répond, avant de sortir son spray pour désinfecter le lecteur de carte bleue.

Rayon des savons... © Radio France - M. B.

"La marchandise, on l'a"

Derrière, dans la queue, une dame raconte, elle est passée par Lidl, Casino, "les gens faisaient la queue depuis l’extérieur du magasin pour rentrer, donc je suis venue ici". C’est le cas aussi au Carrefour d’Amiens Nord, qui l'a mis en place plus tard que les autres : "On filtre, pour éviter d’avoir trop de monde en caisse", me dit le gérant. "Je protège mes équipes".

Les danettes, nouveau rutabaga des temps de crise ? © Radio France - Marc Bertrand

Pourquoi les rayons sont-ils vides ? "La marchandise, on l’a", répond-t-il. "Mais on ne réachalande que le matin, à l’ouverture du magasin. Les gens sont tellement à cran", dit-il, "que si je remets des paquets de pâtes maintenant, ça risque de se finir en émeute".