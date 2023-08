EN IMAGES - À La Bernerie-en-Retz, l'office de tourisme pris d'assaut à cause du mauvais temps

C'est un début de mois d'août aux airs d'automne. Des vents violents d'environ 80 km/heure, avec parfois des pointes à 109, ont été relevés ce mercredi 2 août 2023 dans l'après-midi en Loire-Atlantique. Sans compter que depuis une semaine, les températures ne dépassent pas les 25 degrés.

Dans ces conditions, difficile de se prélasser sur la plage, et de nombreux vacanciers cherchent des alternatives. À La Bernerie-en-Retz, en Loire-Atlantique, l'office de tourisme est pris d'assaut par les touristes.

Ce mercredi 2 août au matin, de nombreux touristes ont poussé la porte de l'office de tourisme de La Bernerie-en-Retz © Radio France - Léonie Cornet

Ce mercredi 2 août, dans cette commune du Pays de Retz en Loire-Atlantique, le thermomètre peine à atteindre les 20 degrés. Autant dire que Laurence, venue de Picardie, espérait davantage de soleil pour ses vacances d'été. "On a prospecté dans les boutiques pour racheter des vêtements un peu plus chauds que ceux que l'on avait apportés dans nos valises. Là, malheureusement, je porte une veste polaire."

"Nos ados avaient prévu d'aller à la plage, mais ce n'est pas possible" - Laurence, vacancière

Le programme des vacances a donc un peu changé. Adieu la plage et la bronzette. "C'est surtout pour nos adolescents que c'est compliqué. Ils avaient prévu d'aller sur la plage, mais vu le temps, ce n'est pas possible. C'est difficile de leur trouver une occupation à cet âge-là. Ils s'occupent tous seuls, et à vrai dire, ils sont beaucoup sur leurs téléphones."

Pour trouver des idées d'activités, Laurence a poussé la porte de l'office de tourisme. Comme Mireille, 69 ans et originaire du Mans, qui a d'ailleurs trouvé une solution pour occuper ses petits-enfants : "La médiathèque, c'est très bien pour les enfants parce qu'on peut inscrire les vacanciers, c'est super ! D'ailleurs, je viens récupérer mes petites filles qui étaient en train de lire."

Le bal de plage prévu le 2 août reporté au 30 août

Plusieurs activités ont dû être annulées à La Bernerie à cause du mauvais temps, comme le bal de plage, prévu ce mercredi à 21 heures, reporté au 30 août prochain. "Il y a beaucoup de vent, constate Julia Leutelt responsable de l'office de tourisme. Les visiteurs viennent nous voir en nombre pour qu'on puisse leur trouver des occupations à faire avec les enfants, pour la journée, quand il fait venteux ou pluvieux. On les renseigne beaucoup en ce moment parce que la plage, en ce moment, ce n'est pas bien agréable, on mange du sable toute la journée."

Julie Leutelt a d'ailleurs quelques conseils pour les vacanciers en panne d'inspiration quand il ne fait pas très beau. "Nous avons des musées, le sémaphore de la pointe Saint-Gildas qui est très intéressant. On propose aussi des tarifs réduits sur certaines billetteries comme Planète sauvage ou le Legendia Parc. Par exemple, on peut faire Planète sauvage quand il fait un temps moyen, c'est tout à fait indiqué."

Cette carte du Pays de Retz permet aux vacanciers de découvrir le territoire sans obligatoirement se rendre sur la plage © Radio France - Léonie Cornet

Quelques activités d'intérieur à La Bernerie-en-Retz

Tous les jeudis à 21 heures : concert d'orgue à l'église

Mardi 8 août à 21 heures : spectacle musical au square Thibaud (salle des fêtes en cas de mauvais temps)

Lundi 21 août de 20h30 à 22h : initiation aux danses bretonnes

Environ 100 personnes de plus sont venues à l'office de tourisme par rapport à l'an dernier pour trouver des alternatives à la traditionnelle journée sur la plage. Les appels au standard de l'office de tourisme sont également plus nombreux (60 de plus par rapport à l'an dernier à la même période).