EN IMAGES - A la Haute-Folie, la bonne humeur ne prend pas l'eau !

L'orage et la pluie sont venus jouer les trouble-fêtes ce dimanche pour la cinquième édition de la course à obstacles La Haute-Folie entre Martinvast et Sideville. 4.000 participants étaient attendus.

Les premiers départs ont eu lieu sous des trombes d'eau - Page Facebook de la Haute-Folie Orages, Hau... te-Folie ! Ce dimanche, des trombes d'eau se sont abattues sur les premiers départs de la course à obstacles de la Haute-Folie entre Martinvast et Sideville. Un grand moment convivial qui a réuni près de 4.000 participants. Le parcours de huit kilomètres était jalonné d'une cinquantaine d'obstacles. Retour en images sur un événement qui, malgré la pluie et la boue, n'est pas tombé à l'eau ! ⓘ Publicité Certains participants étaient déguisés, comme ici les Dalton, emmenés par Céline (au centre) de Barneville-Carteret © Radio France - Pierre Coquelin Après les vieux, les majorettes, le Débarquement les années précédentes... Christophe, de Vasteville, est venu avec ses neveux et nièces... et Bouddha © Radio France - Pierre Coquelin La Haute-Folie, un parcours du combattant ! Comme ici avec la célèbre piscine © Radio France - Pierre Coquelin Chips, fruits secs, fromage, jus d'orange... A mi-parcours, c'est la pause ravito © Radio France - Pierre Coquelin Pour les spectateurs, le parapluie et le k-way étaient plus que conseillés © Radio France - Pierre Coquelin Ambiance gadoue à l'entrée du village de la Haute-Folie © Radio France - Pierre Coquelin