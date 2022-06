EN IMAGES - À la marche des fiertés de Laval, près de 2.000 citoyens réclament "respect et bienveillance"

La première marche des fiertés de Laval a eu lieu ce samedi 18 juin 2022. Près de 2.000 participants ont défilé au son des chars et sous une chaleur étouffante. La communauté LGBTQ réclame davantage de respect et de bienveillance au quotidien.

C'était une première en Mayenne : la marche des fiertés a bien eu lieu ce samedi dans le centre ville de Laval, malgré des températures accablantes. Près de 2.000 citoyens ont répondu à l'appel de ce 18 juin et aux organisateurs : l'association La Gom'53, la mairie de Laval et la nouvelle association Contact 53.

Les participants ont d'abord effectué une boucle, rive gauche, pour permettre aux plus souffrants de la chaleur de se ravitailler au village départ, square de Boston. Puis le défilé est passé dans le Vieux-Laval, et notamment dans le lycée Ambroise Paré. La communauté LGBTQ a ainsi pu renouveler son appel à davantage de respect et de bienveillance dans le département.

La 1ère marche des fiertés à Laval le 18 juin 2022 © Radio France - Martin Cotta

De l'insécurité

"Il faut mettre des coups de baguette magique de bienveillance" sourit Edwin. Le garçon de 22 ans, homosexuel, se sent régulièrement pointés du doigt. "À mon travail par exemple. L'homosexualité n'est pas acceptée et encore moins la transidentité. Il faut mettre un peu d'humour du coup face à la discrimination. après ça passe beaucoup mieux" raconte le garçon.

Marjorie François, de l'association La Gom'53, évoque même parfois un sentiment d'insécurité. "Le problème qu'on a en Mayenne, c'est que ça reste tabou. Vivons bien, mais vivons cachés. Mais aimer, c'est naturel ! La Mayenne est un territoire inclusif, ça je n'ai aucun doute. Mais après, il y a encore des mentalités qui ont encore un petit peu de mal" observe-t-elle.

"On est au 21e siècle !"

"Une insécurité" vécue aussi sur Internet, explique Cassandre, transgenre. "J'ai été harcelée en ligne. J'ai des amis, que ce soit dans la vraie vie ou en virtuel, qui m'ont pas mal aidé là-dessus. J'ai la chance d'avoir des personnes qui me soutiennent au quotidien, et je les remercie" déclare-t-elle. Camille défile en compagnie de sa copine Fanny. "Pour moi, ce n'est pas de la bienveillance que les gens doivent avoir, c'est juste du respect et de l'ouverture d'esprit. On est XXIᵉ siècle, il serait temps que l'on accepte tout le monde et qu'il n'y ait pas de différence" martèle la jeune femme. Et lorsqu'il sent un regard malveillant, le couple dit réagir par l'ignorance.

Quelques malaises

Le mercure est monté jusqu'à 37 degrés dans les rues de Laval ce samedi après-midi. 600 bouteilles d'eau ont été données par un hypermarché aux organisateurs afin de contrer le plus possible les effets de la chaleur. Des brumisateurs ont aussi été installés sur les chars pour arroser et rafraîchir les participants au défilé. Huit bénévoles de la Protection Civile étaient mobilisés sur l'évènement, avec quelques réservistes au cas où. Une quinzaine de malaises a été constatée.

