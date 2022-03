EN IMAGES - À la marche pour le climat à Château-Gontier-sur-Mayenne, "il y a urgence à agir"

Comme des dizaines de milliers de personnes en France, des manifestants se sont retrouvés en Mayenne ce samedi 12 mars 2022 pour marcher pour le climat. Trois rassemblements étaient organisés à Pré-en-Pail, Loiron et Château-Gontier-sur-Mayenne, où une quarantaine de personnes étaient réunies sous le viaduc du contournement de la ville, un lieu très symbolique.

Sur les grillages du chantier du viaduc, on peut lire : "Bravo vous avez tué la nature". © Radio France - Selma Riche

Rachel Ballayer fait partie du collectif Citoyens pour le climat Laval, organisateur de ce rassemblement. "Le viaduc est le symbole de 40 hectares de forêts détruits, explique-t-elle. Notre mobilisation s'adresse avant tout à nos élus, à nos décideurs qui savent que la prochaine décennie sera décisive pour le climat." Sabrina, au contraire, a peu d'espoir en l'action politique. "Je ne crois pas du tout que le changement va venir d'en haut. En fait, je suis un peu blasée, mais en même temps, je sais qu'il y a forcément des mesures qui doivent être prises de manière collective et qu'on a besoin d'eux pour ça", lance-t-elle en soufflant.

"Cessez le tout voiture"

Ce qui compte pour la jeune femme de 27 ans, c'est la mobilisation citoyenne. La Lavalloise est d'ailleurs venue jusqu'à Château-Gontier-sur-Mayenne en vélo avec l'association Place au vélos. "Pour leur montrer que si on arrive à faire cette distance Laval-Château-Gontier, qui est quand même assez grande, il y a plein de distance qu'ils peuvent faire à vélo. Le message sous le viaduc c'est justement 'cessez ces projets qui donnent toute la place à la voiture'."

Une vingtaine de manifestants sont venus à vélo depuis Laval. © Radio France - Selma Riche

Christine, appuyée sur son vélo, est venue discuter des alternatives à la voiture. "Il y a urgence à mailler à nouveau un axe Nord-Sud de TER", insiste-t-elle. Alors quand elle regarde le viaduc au-dessus de sa tête, elle râle. "Il est très beau mais une fois de plus, il est réservé aux voitures. Il a un bel arc avec une pente de 40° et des escaliers pour les promeneurs, sportifs ceci dit. Mais pour les poussettes, les fauteuils roulants et les vélos, vous allez voir ailleurs."

Trois manifestations étaient organisées en Mayenne ce samedi 12 mars, à Loiron, Château-Gontier-sur-Mayenne et Pré-en-Pail. © Radio France - Selma Riche

Michel lui fustige le prix du projet, autour de 33 millions d'euros. "Pour une rocade qui aurait pu être faite depuis longtemps et à moindre coût." "C'est trop grand pour une petite ville comme la nôtre", ajoute Guillaume.