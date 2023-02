EN IMAGES - A La Roche-sur-Yon, les habitants découvrent les transformations autour de la place Napoléon

Sur un terrain désormais vague et où sera construit le futur hôtel de ville et d'agglomération de La Roche-sur-Yon des guides profitent de la pause des travaux pour expliquer aux habitants le riche passé napoléonien de la ville et les projets de transformation en cours. L'ancien palais de justice devenu conservatoire accueillera en 2028 le futur grand musée de la ville. Juste derrière, sur l'ancienne prison aujourd'hui détruite, sera construit le futur hôtel de ville et d'agglomération. A partir de mai 2025-si les délais sont respectés- le public y accédera depuis la rue piétonne Clémenceau. L'îlot Piobetta est également en pleins travaux pour accueillir notamment des logements et le cinéma d'art et essai Le Concorde. "La ville bouge et c'est tant mieux!" se réjouit cet habitant.

Le choix des principales entreprises chargées de la construction du prochain hôtel de ville sera au menu du conseil municipal du 6 avril.

Les visites gratuites ont lieu chaque jeudi de 12h30 à 13h30 jusqu'au 2 mars et il faut s'inscrire auprès du Point Info Mairie rue Lafayette.

Le prochain hôtel de ville et d'agglomération de La Roche-sur-Yon sera construit derrière l'ancien conservatoire le long de la rue Clémenceau © Radio France - Yves-René Tapon

Un aperçu du futur hôtel de ville et d'agglomération est affiche en grand sur les murs en travaux © Radio France - Yves-René Tapon

Le chantier du prochain hôtel de ville et d'agglomération de La Roche-sur-Yon doit reprendre en avril © Radio France - Yves-René Tapon

L'ancien palais de justice puis conservatoire accueillera le futur musée de La Roche-sur-Yon en 2028 © Radio France - Yves-René Tapon

